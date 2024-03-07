Ставку по «Семейной ипотеке» предлагают снижать при рождении детей
Для российских семей, в которых родился второй и третий ребенок, предложили уменьшить ставку по льготной программе «Семейная ипотека» до 5% и 4% соответственно. Об этом пишут «Известия».
Сейчас ставка по программе — от 6%. Кредит могут получить:
- семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
- семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.
Инициатива ДОМ.РФ предусматривает уменьшение ставки по «Семейной ипотеке» на 1%, если у родителей появился второй ребенок, на 2% — если третий и последующие. Льгота должна применяться только в новых кредитах.
На прошлой неделе президент России Владимир предложил продлить «Семейную ипотеку» до 2030 года с сохранением базовых условий. В том числе для обсуждения этого вопроса в Минфине создают рабочую группу, отмечают «Известия».
Предложение о снижении ставки по льготной ипотеке при пополнении в семье должны рассмотреть на заседании этой рабочей группы.