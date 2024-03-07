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Новости
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Ставку по «Семейной ипотеке» предлагают снижать при рождении детей

Дата публикации: 07 мар 2024
Ставку по «Семейной ипотеке» предлагают снижать при рождении детей

Для российских семей, в которых родился второй и третий ребенок, предложили уменьшить ставку по льготной программе «Семейная ипотека» до 5% и 4% соответственно. Об этом пишут «Известия».

Сейчас ставка по программе — от 6%. Кредит могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Инициатива ДОМ.РФ предусматривает уменьшение ставки по «Семейной ипотеке» на 1%, если у родителей появился второй ребенок, на 2% — если третий и последующие. Льгота должна применяться только в новых кредитах.

На прошлой неделе президент России Владимир предложил продлить «Семейную ипотеку» до 2030 года с сохранением базовых условий. В том числе для обсуждения этого вопроса в Минфине создают рабочую группу, отмечают «Известия».

Предложение о снижении ставки по льготной ипотеке при пополнении в семье должны рассмотреть на заседании этой рабочей группы.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

Новости
Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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