«Семейную ипотеку» могут расширить на вторичку в небольших городах
Жители небольших городов России могут получить возможность покупки вторичного жилья по программе «Семейная ипотека». Такие изменения в льготной программе обсуждают Минстрой и Минтруд, пишет газета «Ведомости».
Как указал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, в городах с населением до 250 тыс. человек вводят мало новостроек.
Отмечается, что мера положительно повлияет на демографию в связи с тем, что вопрос жилищных условий является одним из ключевых при планировании семьи. Также министр обратил внимание на важность развития рынка ИЖС.
«Семейная ипотека» в Сбере
«Семейную ипотеку» можно взять в Сбербанке со ставкой 6% годовых; для жителей Дальнего Востока — 5%.
Кредит выдается на срок до 30 лет, необходимый размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости приобретаемой недвижимости. Минимальная сумма кредита — от 300 тыс. рублей, максимальная зависит от региона и ряда дополнительных условий.