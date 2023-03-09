Семейная ипотека стала самой популярной льготной программой в феврале 2023 — аналитика Домклик
Аналитики Домклик посчитали число ипотечных сделок СберБанка за февраль 2023 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки пользовались наибольшей популярностью у россиян.
Самой востребованной стала семейная ипотека. В Сбере её можно оформить по ставке от 5,3% (на строительство жилого дома) и от 5,7% годовых (на покупку жилого дома или квартиры в новостройке).
Спрос на семейную ипотеку в феврале 2023 года превысил спрос на программу «Господдержка» как по количеству сделок, так и по объёму выданных сумм. Напомним: в 2022 году (за исключением 2 квартала) программа Сбера с господдержкой лидировала с месячной долей сделок 17–19% (по семейной ипотеке — 8–9%).
Усилению семейной ипотеки способствовало то, что с 1 января 2023 года программа стала доступна семьям с двумя и более детьми до 18 лет. Кроме того, люди стали чаще обращаться к семейной ипотеке на фоне повышения ставки по ипотечной программе «Господдержка» — с 7 до 8%.
Доля IT-ипотеки по России после упрощения условий увеличилась с 0,3 (во втором полугодии 2022 года) до 0,8%. Объём выдач в феврале превысил 4,7 млрд рублей — это рекорд за всё время действия программы. Лидерами по количеству выдач стали Москва (2,8% от всех выдач в регионе), Санкт-Петербург (1,8%), Свердловская область (1,2%), Московская область (1,1%) и Татарстан (1%).
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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