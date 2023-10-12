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«Сельская ипотека» может появиться в Подмосковье

Дата публикации: 12 окт 2023
«Сельская ипотека» может появиться в Подмосковье

Льготную ипотеку под 3% могут распространить на Московскую область. Об этом сообщают Известия со ссылкой на письмо комитета Госдумы по строительству и ЖКХ правительству региона.

Поводом для такой инициативы стали обращения местных жителей. Сейчас «Сельская ипотека» работает по всей стране, кроме Московской области.

«Наши жители, из Волоколамска, Лотошино, Шаховской, обращаются ко мне постоянно, просят распространить льготную ипотеку и на Подмосковье, и это справедливо», — отметил парламентарий Сергей Колунов. Депутат уверен, что инициатива будет одобрена.

По его словам, суть программы с господдержкой заключается в создании достойных условий жизни для жителей сельской местности.

Девелопер жилого кластера RDD в Новой Москве Владимир Щекин указывает, что порядка 22% жителей Подмосковья сосредоточены в сельской местности — это почти 1,9 млн человек.

Согласно данным Минсельхоза, на программу с господдержкой в бюджете на 2023 год выделено 19,6 млрд рублей.

Ранее Домклик писал, что россиянам предложили предоставить соцвыплаты для покупки сельского жилья.

Читайте также: Какие бывают ипотечные программы в России

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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