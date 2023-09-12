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Новости
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Свыше 24 тыс. «квадратов» нового жилья построили для сельских жителей Дальнего Востока

Дата публикации: 12 сен 2023
Свыше 24 тыс. «квадратов» нового жилья построили для сельских жителей Дальнего Востока

За время действия программы комплексного развития территорий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с 2020 года построено порядка 24 тыс. кв. м жилья. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, отметив, что для этих целей направлено 16 млрд рублей.

Как отметил министр, на Дальнем Востоке также было реализовано свыше 50 проектов по комплексному развитию и более 700 проектов благоустройства.

«С точки зрения эффективности использования этих средств не только на Дальнем Востоке, но и в целом по России я хотел бы отметить Забайкальский край, Якутию, Приморский край. Строится инфраструктура, социальные, медицинские объекты. Это помогает людям чувствовать себя более комфортно на сельских территориях», — уточнил Патрушев.

По его словам, федеральная программа продолжит действовать, а жители, участвующие в отборе проектов, смогут получить более комфортные условия для жизни.

Ранее Домклик писал, что Сбер расширит «Дальневосточную ипотеку» на Арктику и запустит льготную ипотеку в Тыве.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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