Готовая квартира рядом с метро: подборка самых доступных предложений в столице
Мы изучили объявления о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке Москвы в ноябре 2024 года и отобрали предложения в непосредственной близости к станциям метро в формате «заходи и живи».
Все объявления представлены на витрине Домклик. Цены на квартиры в подборке варьируются от 8,7 до 10,3 млн рублей, площадь объектов — от 35 кв. м, расстояние до метро — не более 10 минут пешком.
Косино-Ухтомский район — 8,7 млн рублей
Площадь квартиры — 37,7 кв. м. Расположена на 2 этаже 12-этажного панельного дома 2005 года постройки в районе Косино-Ухтомский (ВАО). Ближайшая станция метро Лухмановская находится в 5 минутах ходьбы.
Квартира пригодна для проживания, в помещении выполнен косметический ремонт, есть кухонный гарнитур.
Некрасовка — 9,2 млн рублей
Квартира площадью 38,5 кв. м находится в жилом районе Москвы Люберецкие Поля (Некрасовка, ЮВАО). Дом новый, 2013 года постройки. Всего в доме 17 этажей, квартира расположена на седьмом.
Ближайшие станции метро — Некрасовка (3 минуты пешком), Лухмановская и Люберцы.
В квартире сделан свежий ремонт, окна выходят во двор. Рядом есть школа, поликлиника, детский сад.
Южное Бутово — 9,6 млн рублей
Площадь квартиры — 36,5 кв. м, площадь кухни — 10 кв. м. Расположена на 13 этаже 17-этажного панельного дома 2004 года постройки.
В пешей доступности находятся станции метро Бунинская Аллея (5 минут пешком) и Улица Горчакова (19 минут).
В квартире современный ремонт, дополнительные вложения не требуются. Санузел раздельный. Во дворе дома есть школа, детский сад, магазины.
Текстильщики — 9,8 млн рублей
Площадь квартиры — 36 кв. м. Расположена на 1 этаже 9-этажного панельного дома 1974 года постройки.
До станции метро Текстильщики — 9 минут ходьбы.
Квартира полностью отремонтирована, новые двери, окна, натяжные потолки. Есть встроенная мебель — кухня и шкаф-купе.
Братеево — 10,3 млн рублей
Квартира площадью 35 кв. м находится в районе Братеево, на улице Борисовские Пруды. Дом 1998 года постройки, этаж — седьмой (всего в доме 12 этажей).
До ближайшей станции метро — Борисово — 4 минуты пешком.
Квартира полностью готова к проживанию — во всех помещениях выполнен ремонт, есть встроенная кухня, большой застекленный балкон. Окна выходят во двор и на парк.
Как искать объявления на Домклик
Вы можете подобрать подходящую квартиру в своем городе самостоятельно, воспользовавшись фильтрами на витрине Домклик.
В галерее ниже можно посмотреть пример поиска однокомнатной квартиры в Москве рядом с метро.
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