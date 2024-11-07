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Готовая квартира рядом с метро: подборка самых доступных предложений в столице

Новости
07 нояб 2024
4K
Готовая квартира рядом с метро: подборка самых доступных предложений в столице
Содержание

Мы изучили объявления о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке Москвы в ноябре 2024 года и отобрали предложения в непосредственной близости к станциям метро в формате «заходи и живи».

Все объявления представлены на витрине Домклик. Цены на квартиры в подборке варьируются от 8,7 до 10,3 млн рублей, площадь объектов — от 35 кв. м, расстояние до метро — не более 10 минут пешком.

Косино-Ухтомский район — 8,7 млн рублей

Площадь квартиры — 37,7 кв. м. Расположена на 2 этаже 12-этажного панельного дома 2005 года постройки в районе Косино-Ухтомский (ВАО). Ближайшая станция метро Лухмановская находится в 5 минутах ходьбы.

Квартира пригодна для проживания, в помещении выполнен косметический ремонт, есть кухонный гарнитур.

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Некрасовка — 9,2 млн рублей

Квартира площадью 38,5 кв. м находится в жилом районе Москвы Люберецкие Поля (Некрасовка, ЮВАО). Дом новый, 2013 года постройки. Всего в доме 17 этажей, квартира расположена на седьмом.

Ближайшие станции метро — Некрасовка (3 минуты пешком), Лухмановская и Люберцы.

В квартире сделан свежий ремонт, окна выходят во двор. Рядом есть школа, поликлиника, детский сад.

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Южное Бутово — 9,6 млн рублей

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Площадь квартиры — 36,5 кв. м, площадь кухни — 10 кв. м. Расположена на 13 этаже 17-этажного панельного дома 2004 года постройки. 

В пешей доступности находятся станции метро Бунинская Аллея (5 минут пешком) и Улица Горчакова (19 минут).

В квартире современный ремонт, дополнительные вложения не требуются. Санузел раздельный. Во дворе дома есть школа, детский сад, магазины.

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Текстильщики — 9,8 млн рублей

Площадь квартиры — 36 кв. м. Расположена на 1 этаже 9-этажного панельного дома 1974 года постройки. 

До станции метро Текстильщики — 9 минут ходьбы.

Квартира полностью отремонтирована, новые двери, окна, натяжные потолки. Есть встроенная мебель — кухня и шкаф-купе.

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Братеево — 10,3 млн рублей

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Квартира площадью 35 кв. м находится в районе Братеево, на улице Борисовские Пруды. Дом 1998 года постройки, этаж — седьмой (всего в доме 12 этажей).

До ближайшей станции метро — Борисово — 4 минуты пешком.

Квартира полностью готова к проживанию — во всех помещениях выполнен ремонт, есть встроенная кухня, большой застекленный балкон. Окна выходят во двор и на парк.

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Как искать объявления на Домклик

Вы можете подобрать подходящую квартиру в своем городе самостоятельно, воспользовавшись фильтрами на витрине Домклик.

В галерее ниже можно посмотреть пример поиска однокомнатной квартиры в Москве рядом с метро.

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Москва
Новости
Покупка вторички
Вторичное жилье
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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