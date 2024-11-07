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Клиентам Домклик стала доступна круглосуточная чат-поддержка

Новости
07 нояб 2024
490
Клиентам Домклик стала доступна круглосуточная чат-поддержка
Содержание

Домклик запустил круглосуточную поддержку чатов по вопросам ипотечного кредитования. Теперь клиенты могут написать специалисту в любое время суток и получат оперативный ответ.

Преимущества функции

Комфортное общение. Если вопрос возник вечером или ночью, не нужно ждать утра, чтобы его задать. Менеджеры чат-поддержки доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Оперативность. Специалисты быстро обработают запрос независимо от времени суток.

Персональный подход. Менеджеры чатов помогут с любыми вопросами — связанными как с продуктами и услугами Домклик, так и с техническими проблемами.

Как написать в круглосуточную поддержку

Новая функция доступна всем авторизованным пользователям сайта Домклик. Задать вопрос по ипотеке можно как в чате по ипотечной сделке, так и в обычном чате поддержки. И специалист ответит, в какое бы время ни пришел запрос.

Как найти нужный чат

Для того чтобы написать в чат на сайте Домклик, нужно войти в личный кабинет по номеру телефона или по Сбер ID и нажать на значок чата, который находится в верхней части страницы.

Конкретный ипотечный чат можно найти там же. Чаты по каждой теме и сделке находятся в разделе «Активные», как показано ниже.

Материалы по теме:

Моя Недвижимость: сервис Домклик, который поможет управлять домашними делами

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Насколько актуальна для вас круглосуточная поддержка в чатах?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
П
Пользователь
4 дня назад

Круглосуточно не актуально. А вот график с 9 до 21 по Московскому времени был бы в самый раз.

Ю
Юлия Ф.
3 дня назад

ПользовательЭто вам не актуально, а для жителей других регионов, особенно ДВ очень актуально .

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