Клиентам Домклик стала доступна круглосуточная чат-поддержка
Домклик запустил круглосуточную поддержку чатов по вопросам ипотечного кредитования. Теперь клиенты могут написать специалисту в любое время суток и получат оперативный ответ.
Преимущества функции
Комфортное общение. Если вопрос возник вечером или ночью, не нужно ждать утра, чтобы его задать. Менеджеры чат-поддержки доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Оперативность. Специалисты быстро обработают запрос независимо от времени суток.
Персональный подход. Менеджеры чатов помогут с любыми вопросами — связанными как с продуктами и услугами Домклик, так и с техническими проблемами.
Как написать в круглосуточную поддержку
Новая функция доступна всем авторизованным пользователям сайта Домклик. Задать вопрос по ипотеке можно как в чате по ипотечной сделке, так и в обычном чате поддержки. И специалист ответит, в какое бы время ни пришел запрос.
Как найти нужный чат
Для того чтобы написать в чат на сайте Домклик, нужно войти в личный кабинет по номеру телефона или по Сбер ID и нажать на значок чата, который находится в верхней части страницы.
Конкретный ипотечный чат можно найти там же. Чаты по каждой теме и сделке находятся в разделе «Активные», как показано ниже.
Моя Недвижимость: сервис Домклик, который поможет управлять домашними делами
Круглосуточно не актуально. А вот график с 9 до 21 по Московскому времени был бы в самый раз.
ПользовательЭто вам не актуально, а для жителей других регионов, особенно ДВ очень актуально .