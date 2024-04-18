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Сбербанк стал лидером ипотечного кредитования по версии «Эксперт РА»

Дата публикации: 18 апр 2024
Сбербанк стал лидером ипотечного кредитования по версии «Эксперт РА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Сбербанку звание «Лидер ипотечного кредитования».

Этой номинации он удостоен по итогам независимого рэнкинга банков по величине и объему ипотечного портфеля на 1 января 2024 года. В этом рейтинге Сбер стал абсолютным лидером: объем его портфеля — 10,1 трлн руб., выданных кредитов — 4,6 трлн руб.

Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбер является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов.

Ипотечное кредитование — ключевое направление работы дивизиона Домклик Сбербанка. На Домклик можно рассчитать условия, подать заявку на ипотеку, получить решение банка, выбрать подходящее жилье. Кроме того, сервисы Домклик помогут удобно и безопасно провести сделки с недвижимостью.

«Эксперт РА» — крупнейшее российское кредитное рейтинговое агентство, аккредитованное ЦБ. Оно регулярно составляет рэнкинги российских кредитных организаций на основе ряда показателей.

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Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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