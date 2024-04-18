Сбербанк стал лидером ипотечного кредитования по версии «Эксперт РА»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Сбербанку звание «Лидер ипотечного кредитования».
Этой номинации он удостоен по итогам независимого рэнкинга банков по величине и объему ипотечного портфеля на 1 января 2024 года. В этом рейтинге Сбер стал абсолютным лидером: объем его портфеля — 10,1 трлн руб., выданных кредитов — 4,6 трлн руб.
Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбер является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов.
Ипотечное кредитование — ключевое направление работы дивизиона Домклик Сбербанка. На Домклик можно рассчитать условия, подать заявку на ипотеку, получить решение банка, выбрать подходящее жилье. Кроме того, сервисы Домклик помогут удобно и безопасно провести сделки с недвижимостью.
«Эксперт РА» — крупнейшее российское кредитное рейтинговое агентство, аккредитованное ЦБ. Оно регулярно составляет рэнкинги российских кредитных организаций на основе ряда показателей.
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