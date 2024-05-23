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Сбер расширил «Коммерческую ипотеку» на помещения до 350 «квадратов»
Дата публикации: 23 мая 2024
Клиенты Сбербанка с 23 мая могут купить в рамках программы «Коммерческая ипотека» недвижимость площадью до 350 кв. м. Раньше кредит можно было оформить на объекты не более 270 «квадратов».
«Коммерческая ипотека» позволяет купить помещение как на первичном, так и на вторичном рынке. Кредит выдается на срок от одного года до 25 лет, его сумма — от 500 тыс. до 100 млн руб. Залогом является купленная недвижимость.
Для оформления «Коммерческой ипотеки» нужно подтвердить доход и занятость. Взять ее могут физические лица, в том числе самозанятые, кроме:
- индивидуальных предпринимателей;
- бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%;
- руководителей и генеральных директоров предприятий.
Подробные условия программы>>
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Юля Тихонова
Автор статьи
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Всем добрый день, почитайте о праведном (нет) труде системы Домклик.
Сегодня я заключила ипотечную сделку на дом с участком в офисе Домклик на Большой Андроньевской д.8. Будучи добросовестным покупателем, я заказала максимум дополнительных услуг и проверок от Домклик, чтобы обезопасить свою сделку. В частности, я заказала и оплатила онлайн юридическую проверку с сертификатом от Сбера, который гарантировал бы мне возврат полной суммы по сделке в случае возникновения непредвиденных коллизий в течение года. Сегодня во время оформления сделки на мой телефон пришло сообщение от 900 об автовозврате средств за заказанную услугу Юридическая проверка. В сообщении не было объяснений, на каком основании проверка отменена и каким образом я теперь без сертификата-гарантии смогу рассчитывать на возмещение возможного ущерба. Мне предложено дождаться возврата средств (в течение 10 дней) и затем я заново могу обратиться за той же услугой. Но есть нюансы: заплатить за юридическую проверку придется уже без скидки от Домклик - 27500 вместо 23400 р., придется вручную опять загружать все документы по объекту, поскольку сделка уже прошла, и главное - непонятно, как привязать результат проверки к уже совершенной сделке и вернуть ей сертификат-гарантию возврата средств.
Ни один менеджер не может объяснить причины происходящего и футболят меня и мои обращения. Руководитель офиса Домклик в отделении № 9040/00022 Ястребкова Кристина Михайловна устранилась от решения проблемы. После долгих попыток дозвониться до 900 операторы сообщают, что оставили обращение в профильное подразделение и нужно ждать ответ - сколько ждать, неясно. Обратиться за титульным страхованием в другие страховые компании я уже не могу, поскольку сделка уже заключена.
Если юридическая проверка не удовлетворила банк и они не готовы дать мне гарантии по данной сделке своим сертификатом - об этом покупателю надо сообщать ДО сделки и с соответствующими разъяснениями от юридического отдела.
Отмена оплаченного сертификата уже на
Татьяна С.здравствуйте. Направьте нам, пожалуйста, на почту realty@domclick.ru описание ситуации, ФИО и номер телефона покупателя по этой сделке. Хотим проверить информацию и разобраться.