Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
7K

Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в ДНР и ЛНР

Дата публикации: 06 июн 2024
Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в ДНР и ЛНР

Сбербанк в июне планирует начать выдачу льготной ипотеки под 2% годовых на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Минимальная ставка по программе на Домклик составит от 2% при применении страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., размер первоначального взноса — от 10,1%.

В рамках программы можно будет купить готовое или строящееся жилье на первичном рынке. Она работает по принципу «одна льготная ипотека в одни руки», в которой клиент является заемщиком, созаемщиком или поручителем.

Читайте также: Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Сбер расширил «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку на два района ХМАО
2K
Лимит по IT-ипотеке в Сбере в регионах-миллионниках вырос с 18 до 30 млн рублей
10K
На Домклик теперь можно заказать дизайн-проект квартиры
4K
Сбер улучшает условия кредитования жилья, находящегося в залоге у других банков
5K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
905
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал