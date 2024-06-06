1 мин
7K
Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в ДНР и ЛНР
Дата публикации: 06 июн 2024
Сбербанк в июне планирует начать выдачу льготной ипотеки под 2% годовых на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Минимальная ставка по программе на Домклик составит от 2% при применении страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., размер первоначального взноса — от 10,1%.
В рамках программы можно будет купить готовое или строящееся жилье на первичном рынке. Она работает по принципу «одна льготная ипотека в одни руки», в которой клиент является заемщиком, созаемщиком или поручителем.
Читайте также: Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Вы можете оставить первый.