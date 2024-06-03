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Сбер расширил «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку на два района ХМАО

Дата публикации: 03 июн 2024
Сбер расширил «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку на два района ХМАО

Клиенты Сбербанка с 4 июня смогут получить «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку на покупку и строительство жилья в Белоярском и Березовском районах Ханты-Мансийского автономного округа.

Программа позволяет оформить жилищный кредит на приобретение недвижимости на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. В конце марта президент Владимир Путин подписал закон о включении в состав последней Белоярского и Березовского районов ХМАО.

К сухопутной территории Арктической зоны также относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа и ряд муниципальных образований в Карелии, Коми, Красноярском крае и Архангельской области.

Условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки

В рамках «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на его строительство.

«Вторичку» по программе граждане могут приобрести на сельских территориях, в моногородах, на Чукотке и в Магаданской области. Размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости недвижимости, максимальный срок ипотеки — 20 лет.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Узнать подробные условия программы>>

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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