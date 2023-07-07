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Сбер за неделю принял заявок по Сельской ипотеке на 55 млрд рублей

Дата публикации: 07 июл 2023
Сбер за неделю принял заявок по Сельской ипотеке на 55 млрд рублей

Сбер за неделю принял заявок по программе Сельская ипотека на общую сумму свыше 55 млрд рублей. Из-за очень высокого спроса приём новых заявок на Домклик по программе приостановлен. Сбер возобновит приём заявок по Сельской ипотеке после того, как правительство выделит дополнительный лимит. Выдачи ипотечных кредитов по одобренным заявкам продолжаются.

Самое большое число заявок на получение Сельской ипотеки подали жители Башкортостана: по данным Домклик, здесь доля от поданных заявок составила 7,2%. В пятёрке регионов-лидеров: Карачаево-Черкесская Республика (с долей 7%), Пермский край (с долей 4,7%), Ставропольский край (с долей 4,7%) и Астраханская область (с долей 4,6%).

С сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья ставка составила 2,7%, а для строительства жилого дома — 3%. Для кредитуемых объектов недвижимости, расположенных на приграничных сельских территориях, такая ипотека предлагалась по ставке 0,1%.

Напоминаем, что кредит по программе Сельская ипотека можно получить только один раз.

Клиенты Сбера по-прежнему могут построить или купить дом в ипотеку на льготных условиях по другим льготным программам — «Семейная ипотека», «Господдержка», «Ипотека для IT» и «Дальневосточная ипотека».

Читайте также: Сельская ипотека: ответы на популярные вопросы

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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