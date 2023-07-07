Сбер за неделю принял заявок по Сельской ипотеке на 55 млрд рублей
Сбер за неделю принял заявок по программе Сельская ипотека на общую сумму свыше 55 млрд рублей. Из-за очень высокого спроса приём новых заявок на Домклик по программе приостановлен. Сбер возобновит приём заявок по Сельской ипотеке после того, как правительство выделит дополнительный лимит. Выдачи ипотечных кредитов по одобренным заявкам продолжаются.
Самое большое число заявок на получение Сельской ипотеки подали жители Башкортостана: по данным Домклик, здесь доля от поданных заявок составила 7,2%. В пятёрке регионов-лидеров: Карачаево-Черкесская Республика (с долей 7%), Пермский край (с долей 4,7%), Ставропольский край (с долей 4,7%) и Астраханская область (с долей 4,6%).
С сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья ставка составила 2,7%, а для строительства жилого дома — 3%. Для кредитуемых объектов недвижимости, расположенных на приграничных сельских территориях, такая ипотека предлагалась по ставке 0,1%.
Напоминаем, что кредит по программе Сельская ипотека можно получить только один раз.
Клиенты Сбера по-прежнему могут построить или купить дом в ипотеку на льготных условиях по другим льготным программам — «Семейная ипотека», «Господдержка», «Ипотека для IT» и «Дальневосточная ипотека».