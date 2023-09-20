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Новости
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Сбер выдал рекордное число ипотеки за день до повышения первоначального взноса

Дата публикации: 20 сен 2023
Сбер выдал рекордное число ипотеки за день до повышения первоначального взноса

В течение 19 сентября Сбер и Домклик выдали 11,4 тыс. ипотечных кредитов почти на 52 млрд рублей. Это абсолютный дневной рекорд. Жители России получили ипотеку на прежних условиях — с прежним размером первоначального взноса по льготным программам.

По льготным программам было выдано больше всего ипотек — 77,4%. По «Семейной ипотеке» было выдано 4,3 тыс. кредитов (38%), «Господдержке» — 3,7 тыс. (32,6%), «Дальневосточной ипотеке» — 390 (3,4%), «Ипотеке для IT» — 378 (3,3%).

На втором месте по спросу — ипотека на вторичное жильё 21,7%.

С 20 сентября, выполняя Постановление Правительства России, Сбер готовился повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам. При этом за неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали всё возможное, чтобы как можно больше наших клиентов смогли получить ипотеку на прежних условиях.

Для этого привлекли к работе большее число сотрудников и увеличили время работы офисов Сбера. Некоторые наши офисы продолжали выдавать кредиты вплоть до 22 часов.

Кроме того, благодаря инновационным технологиям нам удалось сократить время выхода на сделку по всем льготным программам. Здесь также застройщики поделились уникальным рекордом: оформление ипотеки за 4 часа — от первичной консультации до выдачи кредита.

В результате c 15 по 19 сентября нам удалось выдать россиянам более 22 тыс. льготных кредитов.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Больше всего желающих взять ипотеку на прежних условиях оказалось в Московской области — 7,5%, Краснодарском крае — 5,8%, Москве — 5,5%, Тюменской области и Санкт-Петербурге — по 5,2%.

В десятку лидеров по доле выдач также вошли Свердловская область — 5,1%, Татарстан — 4,1%, Башкортостан — 4%, Новосибирская — 3,1% и Челябинская области — 2,8%.

Сейчас первоначальный взнос по льготным программам — от 20,1%.

Также в Сбербанке есть ряд ипотечных программ с суммой первоначального взноса от 10%, а также программа ипотеки без первоначального взноса на покупку новостройки и готового жилья.

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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