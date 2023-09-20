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Цены на новостройки в России в августе достигли 137 тыс. руб. за квадратный метр

Дата публикации: 20 сен 2023
Цены на новостройки в России в августе достигли 137 тыс. руб. за квадратный метр
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СберИндекс и Домклик опубликовали средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья в августе 2023 года. Цены анализировались по ипотечным сделкам Сбера в разных регионах России. Так, в августе цена на новостройки в России составила 137 тыс. руб., что на 2,4% выше значения прошлого года.

Что с ценами на квартиры в новостройках

В 68 регионах за месяц цены на новостройки выросли, а в 49 регионах — обновили исторический максимум.

Где выросли цены

Из регионов с наибольшими объёмами строительства третий месяц подряд сильнее всего выросли цены:

  • в Калининградской области — до 108 тыс. руб. (+3% от месяца к месяцу)
  • в Красноярском крае — до 112,4 тыс. руб. (+2,5%)
  • в Приморском крае — до 152,5 тыс. руб. (+2%)

Цены за кв. метр на первичном рынке в регионах России в августе 2023 года:

Где цены снизились

Наибольшее снижение цен произошло:

  • в Кабардино-Балкарской Республике — до 62,2 тыс. руб. (-3%),
  • в Республике Саха (Якутия) — до 162,1 тыс. руб. (-1,7%)
  • в Амурской области — до 134,3 тыс. руб. (-1,5%)

При этом в Республике Саха (Якутия) цены падают уже четвёртый месяц подряд, а в Амурской области — пятый месяц подряд.

Цены за кв. метр на вторичном рынке в регионах России в августе 2023 года:

Цены на новостройки в Москве

В Москве цены на новостройки за месяц выросли до 272,7 тыс. руб. на 1,8% — максимальный прирост с марта 2022 года, но пока остаются ниже цены августа 2022 на 1 % и ниже исторического максимума сентября 2022 года на 1,6%.

В отсутствие среднесрочного тренда цены в Москве растут четвёртый месяц подряд.

Что с ценами на вторичном рынке

Цена на вторичное жильё в России растёт седьмой месяц подряд и в августе составила 97,7 тыс. руб., превысив исторический максимум на 1,1% (+5,9% от года к году).

В 81 регионе за месяц цены на вторичное жильё выросли, при этом в 72 регионах обновили исторический максимум.

Где выросли цены на вторичку

Из крупнейших по численности населения регионов сильнее всего выросли цены:

  • в Челябинской области — до 65,5 тыс. руб. (+2,3% от месяца к месяцу)
  • в Саратовской области — до 68,2 тыс. руб. (+1,9%)
  • в Свердловской области — до 80,7 тыс. руб. (+1,9%)

В этих регионах цены ежемесячно непрерывно растут уже более трёх лет подряд.

Цены за кв. метр на вторичном рынке в регионах России в августе 2023 года:

Где снизились цены на вторичку

Наибольшее месячное снижение цен на вторичное жилье произошло:

  • в Республике Ингушетия — до 43,2 тыс. руб. (-4,6% от месяца к месяцу)
  • в Республике Адыгея — до 84 тыс. руб. (-0,2%)
  • в Сахалинской области — до 137,6 тыс. руб. (-0,2% м/м)

Цены на вторичку в Москве

В Москве цена на вторичное жильё выросла за месяц на 1,1% — до 263,5 тыс. руб., что ниже цены прошлого августа на 4,7% и ниже максимальной цены июня 2022 года на 6,9%.

Цены в Москве растут пятый месяц подряд, в последнее время — активнее.

Цены на новостройки ожидаемо отреагировали на рост спроса, последовавший за резким повышением ключевой ставки. В сентябре-октябре рост может продолжиться за счёт заявок, поданных в августе, но это не сформирует долгосрочного тренда.

В дальнейшем мы ожидаем нормализации спроса на уровне июля или чуть выше, что вряд ли будет способствовать росту цен на «первичку». При этом увеличение ключевой ставки до 13% неизбежно вызовет перераспределение спроса со вторичного рынка на первичный, что, возможно, приведёт даже к некоторому снижению цен на готовое жильё.

Фото эксперта
Михаил Матовников
Старший управляющий директор — директор Центра финансовой аналитики

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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