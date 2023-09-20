Цены на новостройки в России в августе достигли 137 тыс. руб. за квадратный метр
СберИндекс и Домклик опубликовали средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья в августе 2023 года. Цены анализировались по ипотечным сделкам Сбера в разных регионах России. Так, в августе цена на новостройки в России составила 137 тыс. руб., что на 2,4% выше значения прошлого года.
Что с ценами на квартиры в новостройках
В 68 регионах за месяц цены на новостройки выросли, а в 49 регионах — обновили исторический максимум.
Где выросли цены
Из регионов с наибольшими объёмами строительства третий месяц подряд сильнее всего выросли цены:
- в Калининградской области — до 108 тыс. руб. (+3% от месяца к месяцу)
- в Красноярском крае — до 112,4 тыс. руб. (+2,5%)
- в Приморском крае — до 152,5 тыс. руб. (+2%)
Цены за кв. метр на первичном рынке в регионах России в августе 2023 года:
Где цены снизились
Наибольшее снижение цен произошло:
- в Кабардино-Балкарской Республике — до 62,2 тыс. руб. (-3%),
- в Республике Саха (Якутия) — до 162,1 тыс. руб. (-1,7%)
- в Амурской области — до 134,3 тыс. руб. (-1,5%)
При этом в Республике Саха (Якутия) цены падают уже четвёртый месяц подряд, а в Амурской области — пятый месяц подряд.
Цены за кв. метр на вторичном рынке в регионах России в августе 2023 года:
Цены на новостройки в Москве
В Москве цены на новостройки за месяц выросли до 272,7 тыс. руб. на 1,8% — максимальный прирост с марта 2022 года, но пока остаются ниже цены августа 2022 на 1 % и ниже исторического максимума сентября 2022 года на 1,6%.
В отсутствие среднесрочного тренда цены в Москве растут четвёртый месяц подряд.
Что с ценами на вторичном рынке
Цена на вторичное жильё в России растёт седьмой месяц подряд и в августе составила 97,7 тыс. руб., превысив исторический максимум на 1,1% (+5,9% от года к году).
В 81 регионе за месяц цены на вторичное жильё выросли, при этом в 72 регионах обновили исторический максимум.
Где выросли цены на вторичку
Из крупнейших по численности населения регионов сильнее всего выросли цены:
- в Челябинской области — до 65,5 тыс. руб. (+2,3% от месяца к месяцу)
- в Саратовской области — до 68,2 тыс. руб. (+1,9%)
- в Свердловской области — до 80,7 тыс. руб. (+1,9%)
В этих регионах цены ежемесячно непрерывно растут уже более трёх лет подряд.
Цены за кв. метр на вторичном рынке в регионах России в августе 2023 года:
Где снизились цены на вторичку
Наибольшее месячное снижение цен на вторичное жилье произошло:
- в Республике Ингушетия — до 43,2 тыс. руб. (-4,6% от месяца к месяцу)
- в Республике Адыгея — до 84 тыс. руб. (-0,2%)
- в Сахалинской области — до 137,6 тыс. руб. (-0,2% м/м)
Цены на вторичку в Москве
В Москве цена на вторичное жильё выросла за месяц на 1,1% — до 263,5 тыс. руб., что ниже цены прошлого августа на 4,7% и ниже максимальной цены июня 2022 года на 6,9%.
Цены в Москве растут пятый месяц подряд, в последнее время — активнее.
Цены на новостройки ожидаемо отреагировали на рост спроса, последовавший за резким повышением ключевой ставки. В сентябре-октябре рост может продолжиться за счёт заявок, поданных в августе, но это не сформирует долгосрочного тренда.
В дальнейшем мы ожидаем нормализации спроса на уровне июля или чуть выше, что вряд ли будет способствовать росту цен на «первичку». При этом увеличение ключевой ставки до 13% неизбежно вызовет перераспределение спроса со вторичного рынка на первичный, что, возможно, приведёт даже к некоторому снижению цен на готовое жильё.