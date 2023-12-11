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Новости
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Сбер выдал более 450 млрд руб. на покупку жилья в ноябре

Дата публикации: 11 дек 2023
Сбер выдал более 450 млрд руб. на покупку жилья в ноябре

Клиенты Сбербанка в ноябре получили ипотечные кредиты на 451 млрд руб. Об этом говорится в статистике кредитной организации за 11 месяцев 2023 года.

«В ноябре выдачи ипотечных кредитов составили 451 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Всего за 11 месяцев Сбербанк заработал почти 1,4 трлн руб. чистой прибыли, в ноябре она составила 115,4 млрд руб. Чистый процентный доход в январе-ноябре увеличился на 37,8% и составил 2,1 трлн руб.

В ноябре Сбер заработал чистую прибыль в размере 115,4 млрд руб., а прибыль за 11 месяцев 2023 составила 1 378 млрд руб., рентабельность капитала — 25% годовых. Рост кредитного портфеля ожидаемо замедлился к предыдущему месяцу за счет принятых Банком России мер по охлаждению динамики кредитования. При этом темп роста розничного кредитного портфеля с начала года достиг 29%, корпоративного — 22,8%.

В шестой раз Сбер провел акцию, приуроченную ко дню рождения банка, — «Зеленый день», в рамках которой клиенты получили возможность воспользоваться скидками и выгодными предложениями в сервисах Сбера и его партнеров. Всего в рамках акции приняли участие 11,6 млн наших клиентов — в 4 раза больше, чем годом ранее.

Фото эксперта
Герман Греф
Президент, Председатель Правления Сбербанка

В сентябре Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что выдача ипотеки в Сбере по итогам 2023 года вырастет примерно на 80% по сравнению с прошлым годом — до 4,6 трлн руб.

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Новости Сбера
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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