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Сбербанк в ближайшее время не планирует повышать ставки по ипотеке
Дата публикации: 06 дек 2023
Ставки по программам ипотеки в Сбере в ближайшее время меняться не будут. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления СберБанка Кирилл Царёв.
Сбербанк в ближайшее время не планирует повышать ставки по ипотеке.
Кирилл Царёв
первый заместитель Председателя Правления СберБанка
Он напомнил, что Сбербанк уже менял условия по ипотеке после того, как Центробанк повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых.
По прогнозам Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа, выдача ипотеки в Сбере по итогам 2023 года вырастет примерно на 80% по сравнению с прошлым годом — до 4,6 трлн рублей.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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