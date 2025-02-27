Сбер возобновил приём заявок по Семейной ипотеке с повышенным лимитом
С 18 февраля 2025 года Сбербанк возобновил приём заявок по программе «Семейная ипотека» по кредитованию с увеличенным лимитом по средневзвешенной ставке. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Казани.
Так, минимальная средневзвешенная ставка составит:
- 10% — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 14 млн руб.
- 10,3% — для иных регионов при сумме кредита от 7,1 млн руб.
Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на индивидуальное жилое строительство.
Как это работает
Банк предлагает ипотеку с увеличенной суммой кредита, совмещая льготную и рыночную программы.
Предположим, вы хотите приобрести квартиру в Новосибирске за 13 млн рублей. На первоначальный взнос есть 3 млн рублей. Но по «Сeмeйнoй ипoтeкe» действует ограничение — не более 6 млн рублей. В рамках ипотеки с увеличенным лимитом банк выдаст максимальные 6 млн рублей по льготной ставке 6%. А остаток суммы, 4 млн рублей, оформит по рыночной.
В кредитном договоре будет общая сумма под средневзвешенную ставку — 10,3%.
Узнать подробнее об условиях получения «Сeмeйной ипoтeки» в 2025 году>>
Получается в Воронежской области я уже Семейную ипотеку не возьму?
Алексей У.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуйте. Получил одобрение по семейной ипотеке, причём предлагали сумму выше чем запросил. Две недели занимался одобрением недвижимости. Получил одобрение юристов банка. Затем банк взял паузу на 5 дней для окончательного одобрения и в конце срока объявляет об отказе. При этом естественно не указывает причины, читайте сказал менеджер статьи о возможных причинах. Все эти причины в статьях ко мне близко не имеют отношения. Давно уже работаю со Сбербанком как корпоративный клиент (полностью прозрачный доход ) и не понимаю такого отношения к своим клиентам. Видно надо найти свой банк с лояльными и партнерскими условиями взаимоотношений.
Айдар Р.здравствуйте! Сожалеем, что вам было отказано в выдаче кредита.
При рассмотрении кредитной заявки банк осуществляет проверку данных, предоставленных потенциальным заёмщиком, на предмет их полноты и достоверности, анализирует ряд факторов: платёжеспособность заёмщика, поручителей, кредитную историю заёмщика и др. При этом банк всесторонне оценивает возможные риски (финансовые, социальные и др.), которые могут непосредственно повлиять на надлежащее исполнение потенциальным заёмщиком всех условий кредитного договора, помогая тем самым клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки.
Прежде чем принять решение о возможности выдачи кредита и заключении кредитного договора, банк проводит детальную проверку предоставленных клиентом документов, и в ходе рассмотрения банк имеет право запросить дополнительные документы/ дополнительное обеспечение или их замену, а также снизить запрашиваемую сумму или отказать в выдаче кредита на любом этапе.
Согласно законодательству РФ банк имеет право не объяснять причины отказа по кредитным заявкам.
Вы можете повторно подать заявку через 30 календарных дней с момента принятия решения об отказе. Также подать заявку на другой вид кредитования можно, не дожидаясь истечения 30 дней. Ваша заявка будет рассмотрена без учёта предыдущего решения.
Здравствуйте, в Кызыле когда будет рефинансирование на уже приобретённую вторичку. Обращались уже к Президенту. Ответ пришёл положительным, что предложат Минфину России и Правительстве Республики Тыва.
Агнесса К.здравствуйте! Такой информации нет. Уточним, в СберБанке можно рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми в том случае, если остаток задолженности не превышает 49,9% % от стоимости недвижимости.
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