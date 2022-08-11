Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода
Сбер продолжает снижать минимальный первоначальный взнос по ипотеке. С 11 августа он составляет 15% от стоимости жилья независимо от подтверждения клиентом дохода в рамках двух программ — «Ипотека на вторичную недвижимость» и «Ипотека на квартиру в новостройке».
Для подачи онлайн заявки на ипотеку через Домклик понадобитсявсего два документа— паспорт и второй документ на выбор (СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти).
Ранее, с 15 июля, Сбер снизил размер минимального первоначального взноса по ипотеке без подтверждения дохода по вышеуказанным программам с 30 до 20%.
«Положительная динамика на рынке жилой недвижимости и усовершенствование внутрибанковских процессов позволили нам меньше чем за месяц вдвое снизить размер минимального первоначального взноса по ипотеке по двум документам. Ещё в начале июля размер взноса составлял 30%, а сейчас — всего 15%. Мы отмечаем высокую востребованность этой ипотечной программы: по данным аналитиков Домклик, за 7 месяцев этого года Сбер выдал почти 155 тысяч таких кредитов на сумму 419,1 млрд рублей — это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в количественном выражении. По сумме выдач прирост составляет более 31%. Наряду со снижением процентных ставок по ипотеке, снижение минимального первоначального взноса по программе поможет еще большему количеству россиян успешно решить жилищный вопрос и переехать в долгожданную собственную квартиру или дом».
Аналитики Домклик также отмечают рост спроса на программу «Ипотека по двум документам» в июле: по отношению к июню прирост количества выдач Сбера составил почти 52%.