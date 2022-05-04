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Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 8,7% при электронной регистрации сделки

Дата публикации: 04 мая 2022
Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 8,7% при электронной регистрации сделки

Сбер установил ставку по программе «Господдержка» на уровне от 8,7% годовых при электронной регистрации сделки. В соответствии с постановлением Правительства РФ срок действия программы господдержки продлен до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что 28 апреля 2022 года Сбер открыл предварительный прием заявок на льготную ипотеку по сниженной ставке. Одобренные ипотечные заявки, по которым клиенты еще не заключили кредитный договор, будут переведены на новые условия автоматически. 

Подобрать квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:

«Сбербанк обеспечивает гражданам максимально комфортные условия для покупки жилья. Программа льготной ипотеки продолжает демонстрировать высокую востребованность — почти 90% всех сделок проводится в электронном виде. Мы видим спрос населения на льготную ипотеку не только со стороны заёмщиков, но и остальных участников рынка — она позволяет поддержать как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль в непростой ситуации».

По программе «Господдержка» можно взять ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке, ИЖС и готовый жилой дом на первичном рынке. Первоначальный взнос для покупки жилья по льготной ипотеке должен составлять не менее 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн руб. в других регионах страны. Максимальный срок кредита — 30 лет.

Оформить ипотеку по сниженной ставке также можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со Сбером. По ряду таких партнерских программ действуют ставки от 0,01% на первый год кредитования.

Также клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой до 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».

Выбрать квартиру в новостройке

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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