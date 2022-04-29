На Домклик можно следить за изменением цен на новостройки и бронировать квартиры по фиксированной стоимости
По данным аналитиков Домклик, количество объявлений о продаже квартир в новостройках в марте 2022 года выросло на 31% по сравнению с мартом прошлого года. Выбора стало больше, но и найти подходящий вариант теперь проще!
Пользователям Домклик доступна информация по изменению цен на квартиры в новостройках — добавлен новый раздел «Динамика цен в ЖК». Вы увидите самые актуальные данные — средние цены на квартиры в разрезе комнатностей и средняя стоимость за квадратный метр. Информация обновляется каждый день.
Это полезно и для тех, кто уже приобрел квартиру в новостройке, и для тех, кто только планирует покупку. Первые могут проанализировать, как меняются цены на квартиры в их жилом комплексе, вторые — принять решение о готовности инвестировать в новостройку.
Есть сложности с выбором новостройки или района? Скачайте подробный отчёт и узнайте всё о жизни в ЖК и инфраструктуре района. Вы также можете посмотреть все планировки квартир и выбрать подходящую.
Но и это ещё не всё. Вы можете воспользваться сервисом подбора новостроек, и независимые эксперты помогут вам подобрать подходящий вариант по цене, расположению и образу жизни.
И самое главное! Забронировать понравившуюся квартиру на Домклик можно со скидкой до 0,5% на ипотеку. Таким образом, вы не только фиксируете выгодную цену, но и экономите на ипотеке.