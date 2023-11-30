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Недвижимость
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Всё о сроках электронной регистрации сделок в СберБанке

Дата публикации: 30 нояб 2023
Всё о сроках электронной регистрации сделок в СберБанке
Содержание

Электронная регистрация позволяет оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ, в электронном виде. Подходит для сделок как с ипотекой, так и без.

Кроме того, на Домклик можно воспользоваться сервисом электронной регистрации при рефинансировании ипотечного кредита на вторичном рынке и семейной ипотеки, а также при получении кредита под залог недвижимости.

Сроки электронной регистрации

Средний срок электронной регистрации сейчас — 2 рабочих дня. Таким образом регистрируются более 80% сделок. И это в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации.

🔥 Вы можете убедиться в этом сами! Мы создали бесплатный сервис, в котором вы в режиме реального времени можете узнать среднюю скорость электронной регистрации сделок в вашем регионе: Срок электронной регистрации.

Причины задержек регистрации 

Уже миллион клиентов воспользовались сервисом электронной регистрации! И в подавляющем большинстве случаев всё проходит штатно.

Если же что-то пошло не по плану, помните несколько важных вещей.

Вы узнаете о том, что с регистрацией возникла проблема

Мы первые узнаем о проблеме — и сразу берем ее на контроль, а также оперативно доводим информацию о ситуации до участников сделки. Вы получите смс с указанием причины и дальнейшими действиями для регистрации сделки.Вам не придется гадать о том, что происходит и наводить справки в Росреестре самостоятельно.

Вам ничего не придется делать, если проблему можно решить без вашего участия

Мы совместно с застройщиком и менеджером банка решаем проблемы, помогаем исправить замечания и поддерживаем связь с Росреестром.

Ваша сделка будет зарегистрирована так быстро, как это возможно в возникшей ситуации

В 50% случаев на устранение ошибок уходит меньше 5 рабочих дней.

Если у вас сделка с ипотекой, задать любой вопрос вы сможете менеджеру по ипотечному кредитованию в личном кабинете Домклик— доступен чат и звонок. Если сделка без ипотеки — вы будете получать СМС со статусом регистрации.

Но и после регистрации мы не оставляем клиентов без поддержки: в личном кабинете обслуживания ипотеки на Домклик доступны более 50 популярных услуг, а также чат с менеджером.

А теперь расскажем чуть подробнее о самых частых причинах задержек и о том, как их избежать.

⛔️ Ошибки в документах

Самая частая причина — и при этом её проще всего предотвратить. Повлиять на срок регистрации могут любые ошибки: несоответствие суммы, данных участников сделки, адреса недвижимости в кредитном договоре, договоре приобретения и других документах.

✅ Что делать

Тут всё просто — перед подписанием тщательно проверяйте документы: кредитный договор, договор приобретения и другие. Да, банк тоже проверяет документы, но помните, — это одна из самых важных и дорогих сделок в жизни каждого человека. Это точно не тот случай, когда стоит оставить процесс без внимания.

⛔️ Предоставлены не все необходимые документы

Так бывает, если участники сделки не сообщили какие-то важные детали и не предоставили необходимые документы. Например, если объект недвижимости включен в перечень объектов культурного наследия. Это не всегда следует из предоставленных по недвижимости сведений, поэтому менеджер может не запросить эти документы. А в Росреестре эта информация отражена.

✅ Что делать

Честно отвечайте на вопросы менеджера перед сделкой. Убедитесь, что все документы, которые необходимо предоставить, у вас готовы, имеют актуальную информацию и срок действия. Не забудьте принести их на сделку.

⛔️ Несоответствие проектной документации в договоре и Росреестре

Так бывает при покупке квартиры в новостройке, когда застройщик вносит изменения в документацию уже после того, как заключил с вами договор долевого участия. Задержка может произойти, даже если изменения совсем небольшие.

✅ Что делать

Застройщик обязан внести изменения в проектную декларацию и в единую информационную систему жилищного строительства. Именно в этой системе Росреестр смотрит данные о застройщике. Поэтому у вас в документах и на сайте застройщика информация может совпадать, а регистрацию всё равно приостановят.

Менеджер банка дополнительно свяжется с представителем застройщика, чтобы актуализировать информацию максимально быстро. Вам ничего делать не нужно. После того, как данные будут обновлены, сделка будет зарегистрирована.

⛔️ Несоответствие данных в Росреестре и документах

Такое может случиться, если, например, владелица квартиры вышла замуж и сменила фамилию. Могут меняться и другие данные участников сделки: иногда коррективы вносятся в дату рождения или место. Кроме того, данные объекта недвижимости, указанные в документах, могут расходиться с данными в базе Росреестра. 

✅ Что делать

Обратитесь к менеджеру банка — он подскажет, как устранить неточность. Банк может сам отправить необходимые документы для регистрации, но в некоторых случаях продавцу самостоятельно нужно будет передать документы в Росреестр или МФЦ.

⛔️ Технический сбой

Сейчас многие сервисы стали удобнее и полностью перешли в онлайн. Но этот процесс имеет и обратную сторону. Технический сбой может произойти на любом этапе регистрации.

✅ Что делать

Это ещё одна ситуация, когда ваше участие в решении не требуется. В какой бы момент не произошел сбой, мы будем контролировать его решение и сообщать вам актуальную информацию.

⛔️ Запрет на регистрацию без личного участия

Так бывает, когда продавец или один из продавцов — если их несколько, — установил запрет на регистрацию перехода прав на недвижимость без личного участия, и забыл об этом. Электронная регистрация в этом случае невозможна.

✅ Что делать

Продавцу необходимо лично обратиться в Росреестр для снятия запрета — и отозвать свое заявление. Важно учесть, что снять запрет мгновенно не выйдет. Процесс занимает 5 календарных дней.

⛔️ Застройщик не делает отчисления в Компенсационный фонд

Фонд был создан для возмещения покупателям убытков в ситуации, когда застройщик не исполняет свои обязательства, а также для завершения строительства объектов таких застройщиков. Если застройщик вовремя не сделал отчисления в фонд, регистрация сделки по построенному или строящемуся им объекту будет приостановлена.

✅ Что делать

Дождаться, пока в Росреестре будет получена информация о том, что застройщик сделал необходимые взносы. Когда это случится, процесс регистрации возобновится.

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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