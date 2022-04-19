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Сервис электронной регистрации доступен при рефинансировании ипотеки и оформлении кредита под залог недвижимости

Дата публикации: 19 апр 2022
Сервис электронной регистрации доступен при рефинансировании ипотеки и оформлении кредита под залог недвижимости

Теперь клиенты Домклик могут воспользоваться сервисом электронной регистрации при рефинансировании ипотечного кредита на вторичном рынке и семейной ипотеки, а также при получении кредита под залог недвижимости.

При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке будет ниже на 0,3%. Оформление ипотечной сделки пройдет в 2 раза быстрее по сравнению с обычной регистрацией прав собственности. В среднем регистрация в электронном виде занимает 2 дня.

Чтобы воспользоваться скидкой 0,3%, попросите сотрудника банка добавить в вашу сделку сервис электронной регистрации или выберите соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн.

Регистрация договора ипотеки (залога) — это процесс внесения данных в Единый государственный реестр недвижимости о наличии ограничения в виде залога на объект недвижимости. 

Сервис электронной регистрации позволяет отправить документы на государственную регистрацию без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Готовые документы приходят на электронную почту, их также можно найти и скачать в личном кабинете Домклик.

Электронная регистрация права собственности: как это работаетКак подготовиться к сделке с электронной регистрацией недвижимости

По данным аналитиков Домклик, благодаря услуге электронной регистрации в России уже зарегистрировано более 2,7 млн объектов недвижимости.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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