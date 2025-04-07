Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
54K

Сбер снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенной суммой кредита

Дата публикации: 07 апр 2025
Сбер снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенной суммой кредита

С 7 апреля Сбербанк снизил ставки по программе «Семейная ипотека» с увеличенной суммой кредита. Теперь при совмещении льготной и рыночной ставок средневзвешенная составит 10,3-17,2% в зависимости от суммы кредита.

Ранее она варьировалась от 10,3% до 22,6%.

Клиенты Сбера могут получить «Семейную ипотеку» по средневзвешенной ставке на сумму до 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И до 15 млн руб. — в остальных регионах. При этом базовые лимиты по программе составляют 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно. Сумму до лимита банк оформляет по льготной ставке в 6%, а свыше него — по рыночной.

Новые условия распространяются на первичное и вторичное жилье, а также на сегмент ИЖС.

Подать заявку можно онлайн на Домклик, выбрав программу «Семейная ипотека» и указав параметры кредита.

Клиенты, которые уже получили одобрение по заявке на прежних условиях, также могут снизить ставку по кредиту. Для этого нужно заказать звонок или написать в чат в личном кабинете.

Материалы по теме:

Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2025 году

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Планируете ли вы оформлять «Семейную ипотеку» с увеличенной суммой кредита?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
Е
Елена В.
4 дня назад

Добрый день! Подскажите, что означает вторичное жильё?

Это готовое жилье от застройщика? Или готовое жильё от физического лица?

Дело в том, что в статье сказано, что комбо-ипотека распространяется на вторичное жильё, а вчера в поддержке мне ответили, что комбо-ипотеку не возможно применить к программе семейная ипотека на вторичный рынок.

Домклик
2 дня назад

Елена В.добрый день! Вторичное жилье — это покупка от физического лица по договору купли-продажи.

Комбо-ипотека распространяется только на новостройки (первичный рынок).

Рекомендуем

Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки
21 мар 2025
2M
Как снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке СберБанка на вторичное жилье
01 апр 2025
13K
«Семейную ипотеку» на вторичку при необходимости расширят
28 мар 2025
2K
В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное
01 апр 2025
1M

Актуальное

Свыше 3,8 млн семей переехали в новое жилье благодаря льготной ипотеке
вчера 16:04
115
Выдачи ипотеки Сбера в марте выросли до 172 млрд рублей
вчера 14:31
123
Какие жилые комплексы планируют строить в 2025 году в Москве
вчера 12:00
387
ЦБ РФ: «пузыря» на рынке ипотеки нет и не ожидается
09 апр 2025
434
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости