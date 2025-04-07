Сбер снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенной суммой кредита
С 7 апреля Сбербанк снизил ставки по программе «Семейная ипотека» с увеличенной суммой кредита. Теперь при совмещении льготной и рыночной ставок средневзвешенная составит 10,3-17,2% в зависимости от суммы кредита.
Ранее она варьировалась от 10,3% до 22,6%.
Клиенты Сбера могут получить «Семейную ипотеку» по средневзвешенной ставке на сумму до 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И до 15 млн руб. — в остальных регионах. При этом базовые лимиты по программе составляют 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно. Сумму до лимита банк оформляет по льготной ставке в 6%, а свыше него — по рыночной.
Новые условия распространяются на первичное и вторичное жилье, а также на сегмент ИЖС.
Подать заявку можно онлайн на Домклик, выбрав программу «Семейная ипотека» и указав параметры кредита.
Клиенты, которые уже получили одобрение по заявке на прежних условиях, также могут снизить ставку по кредиту. Для этого нужно заказать звонок или написать в чат в личном кабинете.
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2025 году
Добрый день! Подскажите, что означает вторичное жильё?
Это готовое жилье от застройщика? Или готовое жильё от физического лица?
Дело в том, что в статье сказано, что комбо-ипотека распространяется на вторичное жильё, а вчера в поддержке мне ответили, что комбо-ипотеку не возможно применить к программе семейная ипотека на вторичный рынок.
Елена В.добрый день! Вторичное жилье — это покупка от физического лица по договору купли-продажи.
Комбо-ипотека распространяется только на новостройки (первичный рынок).