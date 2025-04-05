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Доступ к «Госуслугам» ограничат на три дня при подозрении на мошенничество

Дата публикации: 05 апр 2025
Доступ к «Госуслугам» ограничат на три дня при подозрении на мошенничество

«Госуслуги» заблокируют разделы с финансовой информацией в личном кабинете пользователя на 72 часа, если сочтут его действия подозрительными. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

«Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа», — говорится в сообщении.

Речь о таких разделах, как «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», «Льготы и выплаты».

Вместе с тем при подозрении на взлом аккаунта пользователь не сможет войти с помощью «Госуслуг» на «чувствительные ресурсы», в том числе на сайты микрофинансовых организаций, а также активировать мобильное приложение «Госключ».

Для чего нужны такие меры и что делать при блокировке разделов

Как объяснили в Минцифры, если аккаунтом на портале завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. При этом у пользователя будет трое суток, чтобы восстановить доступ. Ведомство отметило, что разделы разблокируют через 72 часа. Если пользователю необходимо вернуть доступ раньше, ему нужно обратиться с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.

В Минцифры также напомнили, что никому нельзя сообщать логин, пароль и сведения о втором факторе защиты, например, код из СМС.

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Как оформить самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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