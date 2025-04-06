Свыше 80% российских городов признали благоприятными для жизни
Число городов с комфортной средой в России выросло до 82,4% по итогам 2024 года. Это на 14,4% больше, чем в 2023-м. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.
«Подведены итоги Индекса качества городской среды для 1 116 городов за 2024 год. Доля городов с благоприятной средой составила 82,4% — их число достигло 920 и превысило показатель позапрошлого года на 161. Среднее значение по регионам России увеличилось с 200 до 220 баллов», — говорится в сообщении.
Для сравнения: с 2019 по 2024 год доля городов с комфортной средой увеличилась на 18%, до 68%.
Как уточнили в Минстрое, индекс формировался по 36 ключевым критериям, включая благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экология, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность муниципального управления. Максимальная оценка, которую давали, — 360 баллов. Города с баллами более 181 получили статус благоприятных для жизни.
Каким городам дали статус комфортных для проживания
По итогам прошлого года такими признали все крупнейшие города. Что касается этого, то впервые высокие баллы (свыше 181) получили Омск и Волгоград. Неизменными лидерами остались Москва и Санкт-Петербург, на третье место поднялась Казань. Среди городов с населением 100-250 тыс. комфортными оказались 86 из 92.
Кроме этого, хороший результат показали Якутия, Чечня, Северная Осетия — Алания, Калининградская, Рязанская, Тульская и Челябинская области, Ставропольский край, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Крым.
Среди городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек благоприятными стали все 62. Высокий результат показали Симферополь, Тула и Рязань.
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