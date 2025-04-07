Регионам разрешили выкупать недострои
Региональные власти смогут выкупать у Фонда развития территорий (ФРТ) земельные участки с недостроенными многоквартирными домами. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.
Речь идет об участках, переданных ФРТ в рамках дел о банкротстве застройщиков. Согласно закону, они будут продаваться без торгов — на основании договора или договоров между фондом и регионом. Заявление на выкуп площадей должен подать глава субъекта.
Вместе с тем ФРТ может отказать в продаже участка, в том числе если:
- Фонд решил достроить многоквартирный дом и иные объекты недвижимости.
- Включил участок в программу комплексного развития территорий (КРТ).
- На имущество наложен арест.
Комментируя принятие этого закона депутатами, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что поправки дают возможность регионам «не стоять в сторонке, подать заявку, оформить земельный участок и дальше его использовать под нужды региона с учетом в том числе решения социальных проблем застроенными жилищными массивами».
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