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Новости
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Регионам разрешили выкупать недострои

Дата публикации: 07 апр 2025
Регионам разрешили выкупать недострои

Региональные власти смогут выкупать у Фонда развития территорий (ФРТ) земельные участки с недостроенными многоквартирными домами. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Речь идет об участках, переданных ФРТ в рамках дел о банкротстве застройщиков. Согласно закону, они будут продаваться без торгов — на основании договора или договоров между фондом и регионом. Заявление на выкуп площадей должен подать глава субъекта.

Вместе с тем ФРТ может отказать в продаже участка, в том числе если:

  1. Фонд решил достроить многоквартирный дом и иные объекты недвижимости.
  2. Включил участок в программу комплексного развития территорий (КРТ).
  3. На имущество наложен арест.

Комментируя принятие этого закона депутатами, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что поправки дают возможность регионам «не стоять в сторонке, подать заявку, оформить земельный участок и дальше его использовать под нужды региона с учетом в том числе решения социальных проблем застроенными жилищными массивами».

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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