Главное за неделю с 31 марта по 4 апреля 2025 года
Сбер снизил ставки по ипотеке на 1,5-2,5%
Сбербанк с 1 апреля снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,5-2,5 п.п. в зависимости от программы.
На 1,5 п.п. понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%.
На 2 п.п. сократилась ставка по программе «Строительство жилого дома», теперь минимальное значение с учетом всех действующих скидок составляет 26,8%.
Кроме этого, Сбер запустил скидку на ставку по ипотеке в размере 1% — она будет действовать при покупке объектов на проектном финансировании банка.
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Выдачи «Семейной ипотеки» на вторичку стартовали в Сбербанке
Сбер с 1 апреля начал оформлять кредиты по льготной программе «Семейная ипотека» на готовое жилье.
Квартиру на вторичном рынке по программе можно купить в городах, где строят мало жилья. Она должна находиться в доме, которому не более 20 лет и который не признан аварийным. Вторичку в рамках «Семейной ипотеки» можно приобрести только один раз.
Такой кредит доступен семьям с детьми до 6 лет включительно. Минимальная ставка по программе — 6%, максимальная сумма кредита — до 15 млн руб. Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
Подробные условия «Семейной ипотеки» на вторичку>>
Domclick Digital Day пройдет 24-25 апреля во Владивостоке
Домклик 24-25 апреля проведет конференцию про инновации в недвижимости во Владивостоке.
На Domclick Digital Day ждет два дня мощного контента от лидеров отрасли, уникальный международный опыт от зарубежных спикеров, практические мастер-классы с погружением в реальные кейсы, а также живые дискуссии с экспертами рынка недвижимости.
✔️24 апреля — стратегический день: мировые тренды, аналитика, ипотечные решения, трансформация риелторского бизнеса и девелопмента.
✔️25 апреля — день инноваций: искусственный интеллект, умные технологии, карьера будущего, прикладные мастер-классы и воркшопы.
В числе спикеров конференции председатель Дальневосточного банка Сбера Андрей Черкашин, мэр Владивостока Константин Шестаков и директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
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Какие изменения ждут собственников недвижимости в апреле
Собрали главные законодательные изменения апреля, о которых следует знать владельцам и покупателям недвижимости.
Так, с 1 апреля подрядчики, которые строят частные дома с использованием эскроу-счетов, не будут уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Для покупателей это значит снижение себестоимости строительства частных домов.
Кроме этого, Банк России теперь может устанавливать количественные ограничения для банков на выдачу ипотечных кредитов. Речь идет о введении макропруденциальных лимитов, под которыми понимается ограничение доли рискованных займов в общем объеме выдач. Это позволит сдержать рост закредитованности граждан.
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Где в Москве можно недорого снять жилье, выяснили аналитики
Аренда стандартной квартиры площадью 35 кв. м в Москве дешевле всего обойдется в Новомосковском и Зеленоградском административных округах. К такому выводу пришли аналитики Домклик.
В Новомосковском АО минимальные ставки аренды зафиксированы в Бекасово, Вороново и Троицке: 23,2 тыс. руб., 31,1 тыс. руб. и 36,5 тыс. руб. в месяц соответственно. К наиболее бюджетным районам Зеленоградского АО относятся Силино (29,8 тыс. руб.), Старое Крюково (31,1 тыс. руб.) и Крюково (36,2 тыс. руб.).
Самыми дорогими по стоимости традиционно стали районы центральной части Москвы: Пресненский, Хамовники и Замоскворечье. Стоимость долгосрочной аренды квартиры площадью 35 кв. м там составит 127,3 тыс. руб., 123,2 тыс. руб. и 115,8 тыс. руб. соответственно. Также высокие ставки аренды на Арбате и Якиманке, где съемная «однушка» обойдется примерно в 100 тыс. руб. в месяц.
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Переписать жилье на родственников станет дешевле
В Госдуму внесен законопроект, который вводит 50%-ю скидку на госпошлину при нотариальном оформлении договора дарения между близкими родственниками. Правительство дало на него положительный отзыв.
К близким относятся родственники по прямой восходящей и нисходящей линии — родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, а также полнородные и неполнородные (имеющие общих мать или отца) братья и сестры.
Авторы законопроекта отмечают, что заверение договора дарения недвижимости у нотариуса в среднем составляет 25-30 тыс. руб. В ряде случаев — когда сделка оформляется, например, между пенсионерами и их детьми или внуками — у сторон возникают трудности с оплатой таких услуг, и им необходима государственная поддержка. В связи с этим они и внесли в Госдуму соответствующую инициативу.
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Календарь выгоды появился на Домклик
Домклик запустил календарь выгоды, с помощью которого пользователи сервиса могут узнать о новых возможностях.
Открывайте каждый день новое окно — в нем вас ждут скидки на ставку по ипотеке, улучшенные условия от застройщиков и другие полезные сюрпризы от Домклик. Для доступа нужно авторизоваться в личном кабинете.
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В Минцифры опровергли сообщения о повышении ставки по «IT-ипотеке»
Ставку по льготной программе «IT-ипотека» не повышали, она остается прежней — 6%.
В сети распространилась информация о повышении ставок по IT-ипотеке. Это не так. Ставки по ипотечным программам для IT-специалистов остаются на прежнем уровне — максимум 6%. Изменений не планируется.
Там отметили, что льготную ставку могут пересмотреть, только если заемщик нарушил условия договора, например, вовремя не подтвердил право на получение «IT-ипотеки»: работу в аккредитованной IT-компании, среднюю зарплату и так далее. Вместе с тем при подаче документов, подтверждающих льготу, банки могут вернуть сниженную ставку, добавили в ведомстве.
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Эксперт рассказала, как подать уведомление о начале строительства дома
Если вы решили построить садовый или дачный дом на своем или приобретаемом участке, сначала нужно уведомить государство о ваших планах. Записали видео, как это сделать.
Более подробно о том, как подать уведомление о начале строительства и в каких случаях стройку могут не согласовать, читайте в статье.
- Сбер снизил ставки по ипотеке на 1,5-2,5%
- Выдачи «Семейной ипотеки» на вторичку стартовали в Сбербанке
- Domclick Digital Day пройдет 24-25 апреля во Владивостоке
- Какие изменения ждут собственников недвижимости в апреле
- Где в Москве можно недорого снять жилье, выяснили аналитики
- Переписать жилье на родственников станет дешевле
- Календарь выгоды появился на Домклик
- В Минцифры опровергли сообщения о повышении ставки по «IT-ипотеке»
- Эксперт рассказала, как подать уведомление о начале строительства дома
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