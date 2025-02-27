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Домклик улучшил условия услуги «Сделка с гарантией»

Дата публикации: 27 фев 2025
Домклик улучшил условия услуги «Сделка с гарантией»

Получить компенсацию за купленное жилье в рамках услуги «Сделка с гарантией» теперь можно в течение трех лет вместо одного года.

Также среди основных изменений услуги:

  • Защита рыночной, а не кадастровой стоимости недвижимости. Теперь при оценке стоимости недвижимости в сертификате возмещения денег указывается рыночная, а не кадастровая цена объекта. Это позволяет клиентам защитить полную сумму покупки. Они смогут вернуть ее по сертификату в случае утраты права собственности на рекомендованную к приобретению недвижимости.
  • Поддержка юристов на все время владения жильем. Раньше этот период ограничивался 10 годами. Таким образом, клиент при возникновении споров по недвижимости сможет обратиться за помощью и защитой в суде к юристам Домклик.

Что такое услуга «Сделка с гарантией»

Это комплексная защита сделки с недвижимостью на всех этапах. Услуга включает в себя юридическую проверку жилья, а именно поиск скрытых рисков и потенциальных угроз владению объектом и их устранение до покупки. После приобретения покупатель защищен сертификатом гарантии на сумму рыночной стоимости жилья.

В рамках услуги клиенты получают:

  1. Экспертное правовое заключение с оценкой всех выявленных рисков.
  2. Сертификат возмещения стоимости недвижимости.
  3. Поддержку через чат с профессиональным юристом, который поможет разобраться с любыми вопросами по сделке.

Гарантия безопасности сделки

Если сделку с недвижимостью, которая прошла проверку и была рекомендована к покупке, оспорят, в суде покупателя будут защищать юристы Домклик. В случае утраты права собственности ему возместят полную рыночную стоимость недвижимости — до 25 млн руб.

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Новости
Domclick Digital Day
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Комментарии2
А
Александр А.
01 мар 2025

Очень любопытный и полезный материал.

Домклик
6 дней назад

Александр А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением 💚

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