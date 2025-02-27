Домклик улучшил условия услуги «Сделка с гарантией»
Получить компенсацию за купленное жилье в рамках услуги «Сделка с гарантией» теперь можно в течение трех лет вместо одного года.
Также среди основных изменений услуги:
- Защита рыночной, а не кадастровой стоимости недвижимости. Теперь при оценке стоимости недвижимости в сертификате возмещения денег указывается рыночная, а не кадастровая цена объекта. Это позволяет клиентам защитить полную сумму покупки. Они смогут вернуть ее по сертификату в случае утраты права собственности на рекомендованную к приобретению недвижимости.
- Поддержка юристов на все время владения жильем. Раньше этот период ограничивался 10 годами. Таким образом, клиент при возникновении споров по недвижимости сможет обратиться за помощью и защитой в суде к юристам Домклик.
Что такое услуга «Сделка с гарантией»
Это комплексная защита сделки с недвижимостью на всех этапах. Услуга включает в себя юридическую проверку жилья, а именно поиск скрытых рисков и потенциальных угроз владению объектом и их устранение до покупки. После приобретения покупатель защищен сертификатом гарантии на сумму рыночной стоимости жилья.
В рамках услуги клиенты получают:
- Экспертное правовое заключение с оценкой всех выявленных рисков.
- Сертификат возмещения стоимости недвижимости.
- Поддержку через чат с профессиональным юристом, который поможет разобраться с любыми вопросами по сделке.
Гарантия безопасности сделки
Если сделку с недвижимостью, которая прошла проверку и была рекомендована к покупке, оспорят, в суде покупателя будут защищать юристы Домклик. В случае утраты права собственности ему возместят полную рыночную стоимость недвижимости — до 25 млн руб.
Сделка с гарантией: как безопасно купить недвижимость и получить скидку на ипотеку
Очень любопытный и полезный материал.
Александр А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением 💚