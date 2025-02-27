Сбер запустил ипотеку на покупку дома и участка по договору долевого участия
На Домклик появилась возможность купить свой дом у застройщика по договору долевого участия и договору уступки прав требования в ипотеку Сбербанка. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, на Domclick Digital Day в Казани.
Посмотрев на многоквартирные дома, мы запускаем с сегодняшнего дня сервисы, которые были разработаны и сделаны именно в этом сегменте для сегмента ИЖС. А это означает, что абсолютно всё — гарантия постройки дома, сервисы, которые необходимы для того, чтобы провести сделку, в принципе общий подход к одобрению сделок и выдачам ипотечных кредитов, а также сопровождению сделок полностью применены именно с 214-ФЗ в многоквартирном строительстве.
Условия кредитования
Раньше покупатели могли приобрести в рамках ДДУ только квартиры в новостройках. При этом многие крупные девелоперы строят не только многоквартирные, но и загородные дома. Теперь у покупателей будет возможность приобрести недвижимость в сегменте индивидуального жилищного строительства по 214-ФЗ у застройщиков, находящихся на проектном финансировании Сбербанка.
Клиентам будут доступны все базовые ипотечные программы для покупки дома по ДДУ и льготные — «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
Кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельный участок. Документом основания будет считаться договор долевого долевого участия (ДДУ) или договор уступки прав требования (ДУПТ), при этом дополнительный залог по кредиту не требуется.
В рамках этого запуска Домклик вместе с ДОМ.РФ также перезапустили возможность кредитования подрядчиков.
«Кредитование проходит под 1% именно для этого переходного периода. Для того чтобы открыть ещё больше горизонта нашим строителям, и они могли бы, не просто получив деньги и рассчитывая на них строить объекты недвижимости, а использовать кредитные средства в полном объёме. И те, кто предоставляет сервис на высоком уровне, те, кто востребованы нашими клиентами, могли бы действительно очень активно развиваться на этом рынке», — отметил Алексей Лейпи.
Проектное финансирование — это когда строительство жилья осуществляется застройщиком на средства, полученные в банке в ипотеку.
Сбер активно участвует в финансировании застройщиков и кредитует больше половины проектов строительства жилья в России.
Конференция Domclick Digital Day проходит 27 февраля в Казани. Главной темой в этот раз стали инновации, способные изменить будущее индустрии недвижимости. Подробная программа и трансляция доступны на сайте мероприятия.
Ну если выдавать будут так же как семейную в декабре 2024... Комбо..6млн под 6%+ 2,1 под 29% ..нет, только вам одному...с супругой на двоих не дадим..а 7,5 под 7%?..нет только комбо..клиент всегда прав, а иначе не клиент)
Александр М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Я бы мечтала построить домик по этой программе.
Здравствуйте когда уберут субседирование от застройщика в сбербанке?
Рустам З.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Такой информации нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
Мда, на узкий сегмент
Добрый день! Какие требования предъявляются к заемщику и застройщику?
Валентина Р.здравствуйте! Для уточнения условий для застройщика и заёмщика, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.
Что значит под 1%?
Стоимость кредита 1% для покупателя?
Александр Ж.здравствуйте! Условия указаны для кредитования подрядчиков.
Чем это отличается от договора подряда? Не раскрыта суть..
Татьяна Д.здравствуйте! О преимуществах кредитования с эскроу, а также о том, как правильно составлять договор подряда, рассказали в наших статьях.
Интересно. Закон 214-ФЗ распространяется только на долевое участие в строительстве домов ИЖС, если они находятся в составе МЖК. То есть объект должен входить в МЖК, чтобы попасть под действие данного условия?
Елена Х.здравствуйте! Теперь у покупателей есть возможность приобрести недвижимость в сегменте ИЖС по 214-ФЗ у застройщиков на проектном финансировании Сбербанка.
Уточним, кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельный участок, а документом основания будет считаться ДДУ или ДУПТ.
Для уточнения вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.
Чаво?
Алексей П.здравствуйте! Уточните, пожалуйста, ваш вопрос.
Подходит ли данная программа для участников семейной ипотеки именно с применением свидетельства на социальную выплату «молодая семья»?
Пользовательздравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратится в организацию вашего региона, в которой вы оформляли участие в программе.