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Новости
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Сбер запустил ипотеку на покупку дома и участка по договору долевого участия

Дата публикации: 27 фев 2025
Сбер запустил ипотеку на покупку дома и участка по договору долевого участия

На Домклик появилась возможность купить свой дом у застройщика по договору долевого участия и договору уступки прав требования в ипотеку Сбербанка. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, на Domclick Digital Day в Казани.

Посмотрев на многоквартирные дома, мы запускаем с сегодняшнего дня сервисы, которые были разработаны и сделаны именно в этом сегменте для сегмента ИЖС. А это означает, что абсолютно всё — гарантия постройки дома, сервисы, которые необходимы для того, чтобы провести сделку, в принципе общий подход к одобрению сделок и выдачам ипотечных кредитов, а также сопровождению сделок полностью применены именно с 214-ФЗ в многоквартирном строительстве. 

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор департамента «Домклик» Сбербанка
Из презентации Алексея Лейпи с выступления на Domclick Digital Day

Условия кредитования

Раньше покупатели могли приобрести в рамках ДДУ только квартиры в новостройках. При этом многие крупные девелоперы строят не только многоквартирные, но и загородные дома. Теперь у покупателей будет возможность приобрести недвижимость в сегменте индивидуального жилищного строительства по 214-ФЗ у застройщиков, находящихся на проектном финансировании Сбербанка.

Клиентам будут доступны все базовые ипотечные программы для покупки дома по ДДУ и льготные — «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная и Арктическая ипотека».

Кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельный участок. Документом основания будет считаться договор долевого долевого участия (ДДУ) или договор уступки прав требования (ДУПТ), при этом дополнительный залог по кредиту не требуется.

В рамках этого запуска Домклик вместе с ДОМ.РФ также перезапустили возможность кредитования подрядчиков.

«Кредитование проходит под 1% именно для этого переходного периода. Для того чтобы открыть ещё больше горизонта нашим строителям, и они могли бы, не просто получив деньги и рассчитывая на них строить объекты недвижимости, а использовать кредитные средства в полном объёме. И те, кто предоставляет сервис на высоком уровне, те, кто востребованы нашими клиентами, могли бы действительно очень активно развиваться на этом рынке», — отметил Алексей Лейпи.

Проектное финансирование — это когда строительство жилья осуществляется застройщиком на средства, полученные в банке в ипотеку.

Сбер активно участвует в финансировании застройщиков и кредитует больше половины проектов строительства жилья в России.

Конференция Domclick Digital Day проходит 27 февраля в Казани. Главной темой в этот раз стали инновации, способные изменить будущее индустрии недвижимости. Подробная программа и трансляция доступны на сайте мероприятия.

Новости
Курс недвижимости
Domclick Digital Day
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
Как оцениваете такую возможность?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии18
А
Александр М.
02 мар 2025

Ну если выдавать будут так же как семейную в декабре 2024... Комбо..6млн под 6%+ 2,1 под 29% ..нет, только вам одному...с супругой на двоих не дадим..а 7,5 под 7%?..нет только комбо..клиент всегда прав, а иначе не клиент)

Домклик
5 дней назад

Александр М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Елена К.
01 мар 2025

Я бы мечтала построить домик по этой программе.

Р
Рустам З.
01 мар 2025

Здравствуйте когда уберут субседирование от застройщика в сбербанке?

Домклик
6 дней назад

Рустам З.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Такой информации нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚

Ю
Юлия З.
01 мар 2025

Мда, на узкий сегмент

В
Валентина Р.
28 фев 2025

Добрый день! Какие требования предъявляются к заемщику и застройщику?

Домклик
6 дней назад

Валентина Р.здравствуйте! Для уточнения условий для застройщика и заёмщика, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.

А
Александр Ж.
28 фев 2025

Что значит под 1%?

Стоимость кредита 1% для покупателя?

Домклик
6 дней назад

Александр Ж.здравствуйте! Условия указаны для кредитования подрядчиков.

Т
Татьяна Д.
27 фев 2025

Чем это отличается от договора подряда? Не раскрыта суть..

Домклик
6 дней назад

Татьяна Д.здравствуйте! О преимуществах кредитования с эскроу, а также о том, как правильно составлять договор подряда, рассказали в наших статьях.

Е
Елена Х.
27 фев 2025

Интересно. Закон 214-ФЗ распространяется только на долевое участие в строительстве домов ИЖС, если они находятся в составе МЖК. То есть объект должен входить в МЖК, чтобы попасть под действие данного условия?

Домклик
6 дней назад

Елена Х.здравствуйте! Теперь у покупателей есть возможность приобрести недвижимость в сегменте ИЖС по 214-ФЗ у застройщиков на проектном финансировании Сбербанка.

Уточним, кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельный участок, а документом основания будет считаться ДДУ или ДУПТ.

Для уточнения вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.

А
Алексей П.
27 фев 2025

Чаво?

Домклик
6 дней назад

Алексей П.здравствуйте! Уточните, пожалуйста, ваш вопрос.

П
Пользователь
27 фев 2025

Подходит ли данная программа для участников семейной ипотеки именно с применением свидетельства на социальную выплату «молодая семья»?

Домклик
6 дней назад

Пользовательздравствуйте! Для решения вопроса рекомендуем обратится в организацию вашего региона, в которой вы оформляли участие в программе.

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