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Домклик запустил новые возможности в разделе о загородной недвижимости «Построить дом»

Дата публикации: 27 фев 2025
Домклик запустил новые возможности в разделе о загородной недвижимости «Построить дом»

Домклик запустил новые функции на витрине загородной недвижимости «Построить дом». Теперь пользователи могут воспользоваться каталогом услуг от проверенных подрядчиков для обустройства дома и участка, а также оформить строительство быстровозводимых домов.

Так, в разделе «Построить дом» появился каталог услуг от проверенных и надежных подрядчиков, которые будут актуальны при строительстве дома и в период обустройства участка.

Например, сейчас можно оформить проведение инженерных коммуникаций, ландшафтный дизайн, установку забора, ремонт и дизайн дома. Новая возможность запущена на территориях Москвы, Питера и Казани, но в ближайшие месяцы будет масштабироваться и на другие регионы.

Кроме того, теперь на Домклик можно заказать строительство быстровозводимых каркасных домов заводского изготовления c гарантией от подрядчика. Готовые домокомплекты, состоящие из панелей стен, перекрытий и кровли, производятся компанией «Технониколь».

На стройплощадке дом из них собирают буквально за несколько дней, в среднем это занимает неделю. При этом каждый дом получает гарантийное обслуживание сроком на 5 лет. В рамках данного предложения заказать строительство такого дома можно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Быстровозводимые дома подходят для покупки с использованием льготных ипотечных программ. 

С момента запуска раздел «Построить дом» посетило свыше 4 млн уникальных пользователей. Здесь собрана вся необходимая информация о строительстве загородного жилья: от выбора проекта до оформления ипотеки Сбербанка на ИЖС.

Мы продолжаем развивать экосистему услуг для тех, кто мечтает о загородном доме. Теперь пользователи смогут заказать строительство популярного формата загородного жилья — быстровозводимых домов, а также оформить услуги для комплексного обустройства дома и участка

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор департамента «Домклик» Сбербанка
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Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
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