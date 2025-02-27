Домклик запустил новые возможности в разделе о загородной недвижимости «Построить дом»
Домклик запустил новые функции на витрине загородной недвижимости «Построить дом». Теперь пользователи могут воспользоваться каталогом услуг от проверенных подрядчиков для обустройства дома и участка, а также оформить строительство быстровозводимых домов.
Так, в разделе «Построить дом» появился каталог услуг от проверенных и надежных подрядчиков, которые будут актуальны при строительстве дома и в период обустройства участка.
Например, сейчас можно оформить проведение инженерных коммуникаций, ландшафтный дизайн, установку забора, ремонт и дизайн дома. Новая возможность запущена на территориях Москвы, Питера и Казани, но в ближайшие месяцы будет масштабироваться и на другие регионы.
Кроме того, теперь на Домклик можно заказать строительство быстровозводимых каркасных домов заводского изготовления c гарантией от подрядчика. Готовые домокомплекты, состоящие из панелей стен, перекрытий и кровли, производятся компанией «Технониколь».
На стройплощадке дом из них собирают буквально за несколько дней, в среднем это занимает неделю. При этом каждый дом получает гарантийное обслуживание сроком на 5 лет. В рамках данного предложения заказать строительство такого дома можно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Быстровозводимые дома подходят для покупки с использованием льготных ипотечных программ.
С момента запуска раздел «Построить дом» посетило свыше 4 млн уникальных пользователей. Здесь собрана вся необходимая информация о строительстве загородного жилья: от выбора проекта до оформления ипотеки Сбербанка на ИЖС.
Мы продолжаем развивать экосистему услуг для тех, кто мечтает о загородном доме. Теперь пользователи смогут заказать строительство популярного формата загородного жилья — быстровозводимых домов, а также оформить услуги для комплексного обустройства дома и участка
От ремонтных работ до озеленения территории: как заказать услуги для частного дома и участка на Домклик
Быстровозводимые дома от 7 дней — теперь на Домклик
Вы можете оставить первый.