Сбер снизил ипотечные ставки до конца лета, в Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям — главное за неделю
- Сбер снизил ипотечные ставки сразу по трем программам: Господдержка, Семейная ипотека, IT-ипотека
- В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям с детьми после 10 лет брака
- На побережьях пяти морей России создадут новые курорты
- Домклик оформил первую ипотечную сделку в новостройке полностью онлайн
- Новостройки оказались дороже вторички на 40%
- Домклик и МосТрансПроект запустили рейтинг транспортной доступности новостроек в Москве
- Полезные материалы прошедшей недели
1. Сбер снизил ипотечные ставки сразу по трем программам: Господдержка, Семейная ипотека, IT-ипотека
До 31 августа Сбер снизил ставки при покупке недвижимости на Домклик по основным льготным ипотечным программам — Господдержка, Семейная ипотека и Ипотека для IT.
Минимальная ставка по Семейной ипотеке составит от 5,4% годовых с учетом сервиса электронной регистрации на Домклик. По Господдержке — от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни.
Минимальная ставка на Домклик по IT-ипотеке составит от 4,1% годовых как для покупки квартир и жилых домов на первичном рынке, так и для строительства дома.
Сбер снизил ставки по «Господдержке» и «Семейной ипотеке» на 0,3 п.п.
2. В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям с детьми после 10 лет брака
Законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, внесут на рассмотрение палаты депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким.
Соответствующее предложение будет внесено в Госдуму после получения заключения правительства РФ в течение 30 дней.
Также отмечается, что выделенные участки будут предназначены для индивидуального жилищного строительства, что позволит обеспечить постепенный переход от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом.
Как бесплатно получить землю под строительство дома от государства
3. На побережьях пяти морей России создадут новые курорты
Круглогодичные морские курорты будут созданы в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году. Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Цель проекта — развитие внутреннего туризма в стране, которое также предполагает создание и развитие комфортной инфраструктуры для путешественников.
4. Домклик оформил первую ипотечную сделку в новостройке полностью онлайн
Домклик от Сбера совместно с застройщиком ПИК провели первую ипотечную сделку с покупкой квартиры в новостройке полностью онлайн. Покупатель приобрел квартиру в ЖК «Восточное Бутово» по льготной ипотечной программе Сбера «Господдержка» со ставкой 7,7%.
Напомним, в Сбере оформить ипотечную сделку на вторичном рынке без личного присутствия участников можно с 2021 года. Теперь провести сделку онлайн можно и при покупке жилья в новостройках. Сейчас оформить ипотечную сделку без личного присутствия можно с крупнейшим федеральным застройщиком ПИК, вскоре программа будет расширена на всех девелоперов.
Купить квартиру в новостройке за свои средства в Сбере теперь можно полностью онлайн
5. Новостройки оказались дороже вторички на 40%
Аналитический центр Домклик изучил стоимость квадратного метра в крупнейших регионах России и определил разницу на первичном и вторичном рынках.
Основной вывод — в среднем по стране стоимость квадратного метра в новостройке на 40,7% выше, чем на вторичке. При этом в крупнейших регионах разрыв между ценами ниже среднего значения. Как следствие, эксперты наблюдают в этих субъектах повышенный спрос на новостройки.
6. Домклик и МосТрансПроект запустили рейтинг транспортной доступности новостроек в Москве
Рейтинг новостроек «Узнай про ЖК», разработанный НИИ «МосТрансПроект», появился на Домклик. Теперь проверить транспортную доступность перед покупкой квартиры станет еще проще.
Рейтинг транспортной доступности и инфраструктуры в карточке объявления ЖК на Домклик поможет ещё проще и быстрее выбрать новую квартиру многим людям, особенно из других городов.
Рейтинг транспортной доступности новостроек Москвы: что это такое и как считается
Полезные материалы прошедшей недели
- Ипотека на вторичное жилье или на новостройку: где меньше платёж
- Как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик
- Как продать подаренную квартиру
- Какие ошибки допускают люди при самостоятельном проектировании загородных домов
- Как выделить доли детям после выплаты ипотеки при использовании материнского капитала
- В России упростили процедуру предоставления жилья по договору соцнайма