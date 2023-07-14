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Сбер снизил ипотечные ставки до конца лета, в Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям — главное за неделю

Дата публикации: 14 июл 2023
Сбер снизил ипотечные ставки до конца лета, в Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям — главное за неделю
Содержание

1. Сбер снизил ипотечные ставки сразу по трем программам: Господдержка, Семейная ипотека, IT-ипотека

До 31 августа Сбер снизил ставки при покупке недвижимости на Домклик по основным льготным ипотечным программам — Господдержка, Семейная ипотека и Ипотека для IT.

Минимальная ставка по Семейной ипотеке составит от 5,4% годовых с учетом сервиса электронной регистрации на Домклик. По Господдержке — от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни.

Минимальная ставка на Домклик по IT-ипотеке составит от 4,1% годовых как для покупки квартир и жилых домов на первичном рынке, так и для строительства дома.

Сбер снизил ставки по «Господдержке» и «Семейной ипотеке» на 0,3 п.п.

2. В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям с детьми после 10 лет брака

Законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, внесут на рассмотрение палаты депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким.

Соответствующее предложение будет внесено в Госдуму после получения заключения правительства РФ в течение 30 дней.

Также отмечается, что выделенные участки будут предназначены для индивидуального жилищного строительства, что позволит обеспечить постепенный переход от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом.

Как бесплатно получить землю под строительство дома от государства

3. На побережьях пяти морей России создадут новые курорты

Круглогодичные морские курорты будут созданы в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году. Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Цель проекта — развитие внутреннего туризма в стране, которое также предполагает создание и развитие комфортной инфраструктуры для путешественников.

Где купить квартиру у моря

4. Домклик оформил первую ипотечную сделку в новостройке полностью онлайн

Домклик от Сбера совместно с застройщиком ПИК провели первую ипотечную сделку с покупкой квартиры в новостройке полностью онлайн. Покупатель приобрел квартиру в ЖК «Восточное Бутово» по льготной ипотечной программе Сбера «Господдержка» со ставкой 7,7%.

Напомним, в Сбере оформить ипотечную сделку на вторичном рынке без личного присутствия участников можно с 2021 года. Теперь провести сделку онлайн можно и при покупке жилья в новостройках. Сейчас оформить ипотечную сделку без личного присутствия можно с крупнейшим федеральным застройщиком ПИК, вскоре программа будет расширена на всех девелоперов.

Купить квартиру в новостройке за свои средства в Сбере теперь можно полностью онлайн

5. Новостройки оказались дороже вторички на 40%

Аналитический центр Домклик изучил стоимость квадратного метра в крупнейших регионах России и определил разницу на первичном и вторичном рынках.

Основной вывод — в среднем по стране стоимость квадратного метра в новостройке на 40,7% выше, чем на вторичке. При этом в крупнейших регионах разрыв между ценами ниже среднего значения. Как следствие, эксперты наблюдают в этих субъектах повышенный спрос на новостройки.

Читать всё исследование

6. Домклик и МосТрансПроект запустили рейтинг транспортной доступности новостроек в Москве

Рейтинг новостроек «Узнай про ЖК», разработанный НИИ «МосТрансПроект», появился на Домклик. Теперь проверить транспортную доступность перед покупкой квартиры станет еще проще.

Рейтинг транспортной доступности и инфраструктуры в карточке объявления ЖК на Домклик поможет ещё проще и быстрее выбрать новую квартиру многим людям, особенно из других городов.

Рейтинг транспортной доступности новостроек Москвы: что это такое и как считается

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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