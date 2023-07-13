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Сбер снизил ставки по «Ипотеке для IT»

Дата публикации: 13 июл 2023
Сбер снизил ставки по «Ипотеке для IT»

До 31 августа Сбер снизил процентную ставку на Домклик по льготной программе «Ипотека для IT».

Размер скидки зависит от вида приобретаемого жилья. При покупке квартиры или жилого дома на первичном рынке дисконт к действующей ставке составит 0,6 п.п. При строительстве частного дома, в том числе с одновременной покупкой земельного участка — 0,9 п.п.

В итоге минимальная ставка на Домклик по IT-ипотеке составит от 4,1% годовых как для покупки квартир и жилых домов на первичном рынке, так и для строительства дома. Первоначальный взнос — от 15%.

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной программе, равна 18 млн рублей при покупке жилья в регионах с населением более 1 млн человек. 9 млн — для остальных регионов России.

Сегодня каждый второй IT-специалист в России оформляет ипотеку в Сбере. В июне по этой программе выдано больше 9,3 млрд рублей. По сравнению с маем, когда был зафиксирован рекорд за всё время действия программы, прирост составил 10,7%. Думаю, в ближайшее время желающих взять льготный кредит станет ещё больше. Мы предоставляем более выгодные условия на покупку жилья. До конца лета ставка по ипотеке для IT снижена до 4,1% годовых.

Фото эксперта
Алексей Лейпи и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Ранее на этой неделе Сбер также снизил ставки по льготным ипотечным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» для покупки недвижимости на первичном рынке.

До конца лета минимальная ставка по «Семейной ипотеке» составит от 5,4% годовых с учетом сервиса электронной регистрации на Домклик. По «Господдержке» — от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни.

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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