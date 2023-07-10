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В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям с детьми после 10 лет брака

Дата публикации: 10 июл 2023
В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям с детьми после 10 лет брака

Законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, внесут на рассмотрение палаты депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Соответствующее предложение будет внесено в Госдуму после получения заключения правительства РФ в течение 30 дней.

В сообщении также отмечается, что выделенные участки будут предназначены для индивидуального жилищного строительства, что позволит обеспечить постепенный переход от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом.

Земля станет общей долевой собственностью всех членов семьи, включая самих родителей и их детей, заключили в пресс-службе ЛДПР.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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