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Сбер снизил ставки по «Господдержке» и «Семейной ипотеке» на 0,3 п.п.

Дата публикации: 12 июл 2023
Сбер снизил ставки по «Господдержке» и «Семейной ипотеке» на 0,3 п.п.

С 12 июля по 31 августа Сбер снизил ставки на Домклик по льготным ипотечным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» для покупки недвижимости на первичном рынке.

Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» составит от 5,4% годовых с учетом сервиса электронной регистрации на Домклик. По «Господдержке» — от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни. Первоначальный взнос по этим программам — от 15%.

Помимо готового или строящегося жилья на первичном рынке, по льготным программам можно купить земельный участок под строительство. Кроме того, можно построить жилой дом по льготным ставкам. По программе «Господдержка» она составит 7,3%, а по «Семейной ипотеке» — 5,3%.

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной ипотеке, равна 12 млн рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И 6 млн рублей — при покупке в других регионах.

Мы видим высокий спрос на льготную ипотеку среди наших клиентов. В июне по программам с господдержкой на Домклик было оформлено 41,3 тыс. кредитов на 178,7 млрд рублей. По сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд, объём выдач вырос на 4%. Новые более выгодные условия по ставкам сделают ипотеку ещё доступнее и привлекательнее для россиян, которые хотят купить дом или квартиру.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Ольга Маслевская
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