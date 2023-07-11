Премьер-министр РФ поручил контролировать рынок стройматериалов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минстрою и Минпромторгу, ФАС, Минэкономразвития, Минфину и Росстату сформировать прогноз баланса спроса и предложения до 2030 года на ценообразующие строительные материалы.
Согласно материалам, опубликованным на сайте Правительства РФ, этот прогноз должен быть составлен к 20 июля 2023 года.
Речь идет о материалах, стоимость которых составляет более 80% от общей сметной стоимости работ. Такой прогноз позволит определить меры поддержки производителей этих материалов и предотвратить дефицит. Поручение было дано по итогам заседания, посвященного развитию инфраструктуры.
Весной текущего года также стало известно, что Минстрой России разработает систему оценки рисков роста цен на стройматериалы. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Музыченко.
«Совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития мы сейчас прорабатываем возможность разработки системы оценки рисков роста цен, чтобы наблюдать тенденцию увеличения стоимости на стройматериалы уже в 2023 году», — рассказал Музыченко на парламентских слушаниях на тему «Импортозамещение в строительной отрасли».
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