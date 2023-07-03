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Сбер снижает ставки по IТ-ипотеке на новостройки

Дата публикации: 03 июл 2023
Сбер снижает ставки по IТ-ипотеке на новостройки

Сбер запускает специальный дисконт, который позволяет снизить ставку по льготной программе «Ипотека для IT» на Домклик до 0,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. 

Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно в 546 ЖК по всей России на Домклик при покупке у застройщиков — партнёров, участников проектного финансирования банка.

Изначально в Сбере ставка по IT-ипотеке были ниже заявленных 5%, поэтому с момента запуска программы почти 8 тысяч IT-специалистов пробрели жильё на льготных условиях в Сбере. Мы выдали кредиты на общую сумму 60 млрд рублей. Кроме того, вдвое увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться господдержой. 

Снижение ставок позволит сотрудникам сферы информационных технологий не откладывать решение квартирного вопроса, ведь выбрать жильё и оформить ипотеку можно онлайн за 5 минут на выгодных условиях на Домклик.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Максимальная скидка на ставку по ипотеке достигает 3,8% и действует в период строительства новостройки при оформлении электронной регистрации, страховании жизни и здоровья и сроке кредита от 20 лет.

Другие скидки на льготные программы ипотеки в Сбере

Ранее Сбер запустил специальные скидки на ставку по льготным программам ипотеки — «Господдержка» и «Семейная ипотека».

В рамках программы «Господдержка» на Домклик можно получить сниженную ставку — от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке.

Сниженная ставка по «Семейной ипотеке» составит от 1,9% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 0,9%.

Читайте также: Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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