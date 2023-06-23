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Названы районы Москвы с самой низкой стоимостью новостроек

Дата публикации: 23 июн 2023
Названы районы Москвы с самой низкой стоимостью новостроек

Бибирево, Южное Бутово и Митино — районы с самой низкой стоимостью квартир в новостройках в Москве, выяснили аналитики Домклик.

В Бибирево, где представлены самые бюджетные предложения по продаже, стоимость кв.м. составляет 176,5 тыс. руб. В Южном Бутово — 179,6 тыс. руб., в Митино — 187,6 тыс. руб. В первую пятерку районов Москвы с самыми дешевыми новостройками также вошли Молжаниновский район — 197,6 тыс. руб. и Кунцево — 224,4 тыс. руб.

Так выглядит топ-10 районов Москвы с наименьшей средней стоимостью кв. м. первичной недвижимости по данным Домклик на июнь 2023 года:

Самую низкую стоимость строящегося жилья в Москве мы зафиксировали в районах Бибирево, Южное Бутово и Митино. Цена квадратного метра на новостройки в этих районах составляет в районе 180 тысяч рублей, а минимальная стоимость квартиры — от 4 млн рублей.  Для сравнения, стоимость квартир в новостройках, расположенных в центральных районах Москвы, достигает 2,5 млн рублей за квадратный метр.

Алексей Лейпи
и.о директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Эксперты Домклик считают, что кроме расстояния до центра и близости метро, низкая стоимость жилья в новостройках может объясняться отсутствием поблизости объектов социальной инфраструктуры — поликлиник, школ, детских садов, спортивных сооружений.

На снижение стоимости квартир в новостройках также влияет нехватка парковочных мест во дворах и пробки на дорогах. Цены на новостройки могут быть ниже, также если рядом находятся аэропорт, автомобильные и железные дороги, что является причиной повышенного шума и загрязнения воздуха.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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