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IT-специалисты получат новые льготы по ипотеке

Дата публикации: 11 авг 2022
IT-специалисты получат новые льготы по ипотеке

Власти задумались о том, чтобы сделать льготную ипотеку для IT-специалистов еще более привлекательной, сообщили в Министерстве цифрового развития.

Сейчас ставка по IT-ипотеке установлена на уровне 5%, в Минцифры предложили снизить ее еще больше — до 3%. Снизится и минимальный размер зарплаты для получения льгот: с 150 до 120 тысяч рублей для всех городов-миллионников, кроме Москвы, и с 100 до 70 тысяч рублей для других населенных пунктов. Кроме того, повысится максимальный возраст претендентов на включение в программу — с 44 до 50 лет.

Требования к месту работы также собираются смягчить, отметили в Минцифры. Теперь им будет достаточно работать в любой аккредитованной IT-компании, а не только в той, которая пользовалась налоговыми льготами. По нынешним правилам при увольнении держатель IT-ипотеки должен найти новую работу за три месяца, но власти предлагают увеличить этот срок до полугода. При этом заявителям по-прежнему необходимо иметь стаж не менее 5 лет в аккредитованной компании на момент получения ипотеки.

Ипотечный рынок в России восстанавливается после потрясений

Аналитики Домклик отмечают, что ипотечный рынок в России в целом начал восстанавливаться после потрясений, связанных со сложной макроэкономической ситуацией. После того как в июне ключевая ставка ЦБ снизилась с 11 до 9,5%, в российских городах заметно выросло количество сделок с привлечением ипотеки, показатели варьируются от 45% в Санкт-Петербурге до 74% в Ростовской области.

Средняя доля сделок по IT-ипотеке в России составила 0,7%, наибольшей популярностью она пользуется в Москве и Санкт-Петербурге — 2,4 и 1,5% соответственно.

Особые условия по ипотеке для IT-специалистов начали действовать с мая 2022 года. За это время Сбер выдал почти 1000 кредитов на сумму 8,2 млрд рублей.*В Сбере ставка по программе «Ипотека для ИТ» начинается от 4,7%. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей, срок — до 30 лет.

*Данные актуальны на момент публикации новости

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
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Изменение цен на недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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