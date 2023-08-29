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Сбер прогнозирует исторический рекорд по выдачам ипотеки в августе

Дата публикации: 29 авг 2023
Сбер прогнозирует исторический рекорд по выдачам ипотеки в августе

Рекордный объём ипотеки — 144,5 тыс. жилищных кредитов на 503 млрд рублей — выдаст Сбер по итогам августа. По данным Домклик Сбербанка, это исторический рекорд — предыдущий был установлен в июле этого года, когда объём выдач превысил 386 млрд рублей.

Мы прогнозируем, что объём выдач ипотечных кредитов в августе по сравнению с июлем вырастет на 30%. Всего за восемь месяцев этого года, по данным Домклик, Сбер выдаст более 818 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей — в объёмах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Также отмечается рекордный спрос на льготные ипотечные программы Сбера. Так, 66,8 тыс. кредитов на 285,3 млрд рублей россияне оформят в августе по программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» — объём выдач на 41% превысит показатель июля, когда был установлен предыдущий рекорд.

По данным Домклик, больше всего ипотеки и по базовым, и по льготным программам в августе Сбер выдаст в Московской области — на 56,5 млрд рублей, Москве — на 56,1 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — на 32,6 млрд рублей, Краснодарском крае — на 29,6 млрд рублей и в Тюменской области — на 23,6 млрд рублей.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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