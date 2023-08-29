Сбер прогнозирует исторический рекорд по выдачам ипотеки в августе
Рекордный объём ипотеки — 144,5 тыс. жилищных кредитов на 503 млрд рублей — выдаст Сбер по итогам августа. По данным Домклик Сбербанка, это исторический рекорд — предыдущий был установлен в июле этого года, когда объём выдач превысил 386 млрд рублей.
Мы прогнозируем, что объём выдач ипотечных кредитов в августе по сравнению с июлем вырастет на 30%. Всего за восемь месяцев этого года, по данным Домклик, Сбер выдаст более 818 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей — в объёмах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год
Также отмечается рекордный спрос на льготные ипотечные программы Сбера. Так, 66,8 тыс. кредитов на 285,3 млрд рублей россияне оформят в августе по программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» — объём выдач на 41% превысит показатель июля, когда был установлен предыдущий рекорд.
- По «Господдержке» россияне в августе возьмут 32,2 тыс. жилищных кредитов на 125,1 млрд рублей — на 40% больше, чем в июле;
- По «Семейной ипотеке» — 29,4 тыс. на 127,2 млрд — на 44% больше, чем в июле
- По «Дальневосточной ипотеке» — 2,8 тыс. на 13,2 млрд — на 12% больше, чем в июле
- По «Ипотеке для IT» — 2,4 тыс. на 19,9 млрд — на 58% больше, чем в июле
По данным Домклик, больше всего ипотеки и по базовым, и по льготным программам в августе Сбер выдаст в Московской области — на 56,5 млрд рублей, Москве — на 56,1 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — на 32,6 млрд рублей, Краснодарском крае — на 29,6 млрд рублей и в Тюменской области — на 23,6 млрд рублей.