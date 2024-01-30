Сбер продолжит выдавать льготную ипотеку на новостройки от компании «УГМК-Застройщик»
Сбер и крупный девелопер Екатеринбурга «УГМК-Застройщик» заключили соглашение о запуске совместной программы субсидирования льготной ипотеки. Соответствующий документ подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор строительной компании Евгений Мордовин.
В сообщении пресс-службы застройщика сообщается, что такое решение было принято в связи с новыми условиями выдачи льготной ипотеки, которые вступили в силу в январе 2024 года.
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:
«Сбербанк всегда поддерживает проекты застройщика, потому что они стимулируют экономику Свердловской области, развивают и меняют Екатеринбург. Подписание этого соглашения — важный шаг в этой работе».
Евгений Мордовин, генеральный директор строительной компании:
«Остается большое количество людей, заинтересованных в улучшении своих жилищных условий. Заключенное соглашение со Сбербанком позволит сохранить льготные ставки по ипотеке для будущих резидентов. Теперь девелопер берет на себя обязательства компенсировать часть расходов. Мы стремимся, чтобы жилье было не только максимально комфортным, но и доступным».