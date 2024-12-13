Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
Подготовили подборку жилых комплексов с самым высоким рейтингом по версии клиентов Домклик. Все новостройки находятся в Москве и Московской области, квартиры доступны к покупке уже сегодня.
Рейтинг жилого комплекса — это среднее арифметическое из оценок, которые поставили клиенты Домклик после завершения сделки. Оценки — от 1 до 5 — присваиваются новостройкам только исходя из отзывов реальных покупателей квартир.
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ЖК Середневский лес
Рейтинг — ⭐️4,6 (11 оценок)
Жилой комплекс строится в Новой Москве, недалеко от Валуевского леса. В 10 минутах на автомобиле находится станция метро «Внуково», а в 15 минутах — станции «Филатов Луг» и «Саларьево». От них до центра Москвы всего 35–40 минут. На рейсовом автобусе от жилого квартала до метро «Филатов Луг» — 20 минут.
К покупке доступно более 270 квартир от застройщика (от студий до 3-комнатных) — есть как сданные объекты, так и на этапе строительства. В числе плюсов ЖК покупатели отмечают благоустройство двора, удобные планировки квартир, адекватное соотношение цены и качества.
ЖК Алхимово
Рейтинг — ⭐️4,3 (16 оценок)
Комплекс строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут. На территории уже есть свои школа и детский сад, ведется строительство еще одного детского сада. Супермаркеты, аптеки и кафе — в паре шагов от дома.
К покупке доступно 160 квартир (от студий до 3-комнатных) — есть как сданные объекты, так и на этапе строительства.
Среди преимуществ ЖК покупатели отмечают хорошую транспортную доступность, экологичный район, красивую придомовую территорию.
ЖК Прокшино
Рейтинг — ⭐️4,3 (13 оценок)
Комплекс строится на берегу Хованского пруда в Новой Москве и включает в себя жилой район, бизнес-квартал с торговым центром, а также спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном.
Всего в 10 минутах ходьбы от ЖК находится действующая станция «Прокшино» Сокольнической линии метро. По новой скоростной трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (дублёр МКАД) на автомобиле от дома можно за несколько минут выехать на два крупных шоссе.
К покупке доступно более 950 квартир (от студий до 5-комнатных) — есть как сданные объекты, так и на этапе строительства. В числе плюсов ЖК покупатели называют наличие действующей станции метро рядом с домом, развитую социальную инфраструктуру, удобное расположение.
ЖК Саларьево парк
Рейтинг — ⭐️4,2 (11 оценок)
Это жилой район в Новой Москве (п. Сосенское), общая площадь застройки которого составляет 430 тысяч кв. метров. Комплекс расположен в 3 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, вблизи от одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Новой Москвы — «Саларьево».
В трёх минутах ходьбы от района находится метро «Саларьево», в пяти минутах — станция метро «Филатов Луг».
К покупке доступно более 260 квартир (от студий до 3-комнатных) — есть как сданные объекты, так и на этапе строительства.
В отзывах о ЖК покупатели отмечают такие плюсы, как хорошая транспортная доступность, развитая социальная инфраструктура, красивый благоустроенный двор.
ЖК Новая Рига
Рейтинг — ⭐️4,0 (17 оценок)
Комплекс находится на западе Подмосковья (городской округ Красногорск, д. Глухово), всего в 10 км от МКАД по самому престижному направлению — Новорижскому шоссе. Рядом нет промышленных зон и вредных предприятий.
К покупке доступно более 100 квартир от застройщика (от студий до 2-комнатных). Срок сдачи объектов запланирован на январь 2025 года.
В отзывах о ЖК покупатели отмечают такие плюсы, как наличие парков рядом с домом, развитая социальная инфраструктура, благоустроенный двор.
ЖК Героев
Рейтинг — ⭐️4,0 (13 оценок)
Жилой квартал возводится в подмосковной Балашихе в Железнодорожном микрорайоне. ЖК состоит из нескольких групп 21-этажных монолитных корпусов с современной авторской архитектурой.
Комплекс расположен в 13 км от МКАД, доехать до которого можно по Носовихинскому шоссе. В 22 минутах ходьбы от новостройки находится станция МЦД-4 «Железнодорожная».
Квартирография проекта насчитывает более 10 вариантов планировки: от студий площадью 20 кв. м до удобных семейных «евротрешек». Всего на данный момент к покупке доступно более 1000 квартир от застройщика — есть как сданные объекты, так и на этапе строительства.
В числе плюсов комплекса покупатели называют хорошую транспортную доступность, развитую социальную инфраструктуру, удобное расположение, адекватное соотношение цены и качества.
ЖК Пригород Лесное
Рейтинг — ⭐️3,9 (43 оценки)
Жилой комплекс является одним из лидеров витрины Домклик по количеству оценок покупателей. «Пригород Лесное» находится в Московской области (Ленинский городской округ, пгт. Мисайлово) и включает в себя корпуса высотой до 17 этажей.
ЖК расположен в 7 км от МКАД. До метро «Домодедовская» — 15 минут на машине, до МКАД — 12 минут. Рядом — Коробовский и Богдановский лес, река Пахра и Большой Людовинский пруд.
К покупке доступно более 630 квартир (от студий до 3-комнатных) — есть как сданные объекты, так и на этапе строительства.
В числе плюсов ЖК покупатели называют удобные планировки квартир, адекватное соотношение цены и качества, красивые входные группы.
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