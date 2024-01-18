Что будет с льготной ипотекой в 2024 году
В конце 2023 года вступило в силу постановление Правительства России об изменениях в льготной ипотеке. Помимо ограничения условий выдачи, сократился и объём государственного субсидирования льготных программ банкам.
Чтобы сохранить доступность ипотеки по низкой ставке для жителей страны, Сбербанк решил продолжать выдачу по льготным программам, но с применением субсидирования от застройщиков — партнёров. К программе присоединилось уже почти 2200 застройщиков по всей стране.
Напомним, в рамках изменений в условиях льготных программ ипотеки введено правило однократности выдачи кредитов — то есть одна льготная ипотека в одни руки (касается всех льготных программ, за исключением «Семейной ипотеки»). Кроме того, в рамках программы «Господдержка» до 30% увеличен первоначальный взнос, а максимальная сумма кредита во всех регионах страны ограничена до 6 млн рублей.
Какие меры принял Сбер
В соответствии с постановлением Правительства Сбербанк изменил условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жильё.
Кредиты по программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT» выдаются только на покупку квартир у застройщиков — участников программы субсидирования.
Почему это сделано
Когда речь идет о льготной ставке, например в 8%, это означает, что часть процентов за человека погашает государство, и только 8% — платят сами заемщики. Снижение правительством размера субсидий для банков ограничивает возможности на выдачу льготных кредитов.
С 23 декабря 2023 года размер субсидии от государства снизился на 1% (суммарно: 0,5% в сентябре и 0,5% в декабре 2023 года). Доля участия господдержки в таких программах сократилась. Кроме того, ключевая ставка Центробанка выросла до 16%. Всё вместе это привело к изменениям в условиях кредитования.
Мы анализировали рынок, смотрели, какие варианты существуют, и приняли решение, что необходимо поддержать спрос, отрасль. Необходимо дать инструмент, который позволит компенсировать нерентабельные выдачи, и всё-таки поддержать кредитование. Но надо понимать, что в конце декабря мы с вами увидели документ Центробанка, который вводит повышенные макронадбавки для кредитов с высоким показателем долговой нагрузки. Это регулирование заработает с марта, но с учетом того, что заявки мы принимаем уже сейчас, это тоже нужно понимать и учитывать.
<...> Развилка стояла простая: либо мы на рынке господдержки видим падение на 82% — это первое полугодие 2024 года ко второму полугодию 2023, это среднемесячный объём порядка 87 млрд рублей. Либо всё-таки вводим какой-то компенсирующий инструмент, который позволит поддержать рынок. Мы считаем, что субсидирование позволит поддержать рынок. Среднемесячные выдачи по первому полугодию 2024 года, по нашему прогнозу, могут быть на уровне 313 млрд рублей. Это поддержит и застройщиков, и клиентов, и отрасль. Самую важную отрасль в стране.
Один из крупнейших банков страны уже призвал правительство вернуть субсидии кредиторам в размере 2,5% и регулировать объёмы льготной ипотеки через изменения в условиях программ. Звучало предложение сделать льготную ипотеку более адресной. Но возврат к прошлым параметрам выдачи льготной ипотеки, которые предполагали субсидии кредиторам в размере 2,5%, не обсуждается, заявили в Минфине.
За продолжение выдачи льготных программ ипотеки по адресному принципу выступают и в Сбере.
Льготные программы были очень правильным решением, которое поддержало всю строительную отрасль. Но вместе с тем мы продолжаем выступать за то, что такая поддержка должна быть сегментной.
По мнению экспертов, ряд банков закроют ипотечные программы с господдержкой. При этом льготная ипотека пользуется большим спросом среди россиян — в 2023 году процент выдач по льготным программам в Сбере находился на рекордно высоком уровне и, по данным на ноябрь, приближался к 60%. В условиях, когда ставки по базовым программам выше 16%, люди могут покупать или строить новое жильё по низким ставкам.
Поэтому Сбер решил продолжить выдачу ипотеки по льготным ставкам для клиентов и ввёл оформление ипотеки с господдержкой с субсидированием от застройщика.
Совместные программы с застройщиками позволят сохранить льготные ставки по ипотеке, несмотря на ужесточение требований к выдаче кредитов.
Субсидирование льготной ипотеки как антикризисная мера объяснима, заявили в Госдуме. Решение нашло поддержку и в Центре стратегических разработок.
Механизм субсидирования ипотечных госпрограмм — оперативная и вынужденная мера банков в текущих условиях. Как и любая антикризисная мера, она сопровождается различными рисками — от роста цен на объекты (хотя на самом деле ценообразование на рынке недвижимости всегда регулируется спросом, и в условиях и так высоких цен дальнейшая динамика роста весьма ограничена) до снижения прозрачности конкуренции.
Однако последствия от отсутствия партнёрской поддержки банков застройщиками также весьма негативны: это и значительное снижение доступности жилья, и снижение спроса на рынке недвижимости, и, как следствие — снижение активности строительства и замедление темпов ввода нового жилья.
Застройщики присоединяются к программе субсидирования
Сейчас Сбер совместно с застройщиками ведет активную работу для сохранения широкой доступности льготных программ для жителей. К программе субсидирования уже присоединилось почти 2200 застройщиков по всей стране.
В Сбере уверены: в ближайшее время застройщиков, субсидирующих ставку, станет ещё больше, чтобы клиенты могли выбирать и приобретать недвижимость по льготным программам из максимального числа объектов на рынке.
Информацию о непрекращающейся работе подтверждают сами застройщики.
«ПИК всегда выстраивал и продолжает выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с банками-партнерами. Ценообразование в наших проектах динамическое, равно как условия по ипотеке, и все варианты доступны на нашем сайте», — сообщил крупнейший девелопер в России ПИК.
Застройщик Setl Group также участвует в этой работе и вместе с банками ищет решение, которое удовлетворит и клиентов, и строительные компании, и финансовые организации.
«Как ответственный застройщик, мы ищем способы избежать повышения стоимости недвижимости в интересах наших клиентов, при этом ориентируемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ключевыми финансовыми партнерами и находимся в конструктивном диалоге с ними», — прокомментировали в Setl Group.
Среди партнеров банка, выразивших готовность участвовать в программе субсидирования, — «Страна Девелопмент».
«Ужесточение условий со стороны Банка России на протяжении всего 2023 года сделало выдачу льготной ипотеки невыгодной для многих российских банков. Сбер первым на рынке предпринял меры, чтобы сохранить доступность ипотечных госпрограмм для большей части населения. Мы рады уже много лет быть надежным партнером банка и сегодня за счет участия в программе субсидирования предлагать нашим клиентам низкие ставки на новостройки», — отметил федеральный застройщик.
«Мы совместно со Сбером проработали меры по сохранению доступности ипотечных кредитов для наших клиентов», — рассказали в MR Group.