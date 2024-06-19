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Сбер отменит отчет об оценке при покупке земли в ипотеку
Дата публикации: 19 июн 2024
Сбербанк решил отказаться от отчетов об оценке при покупке земельных участков в ипотеку. Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе выступления на Domclick Digital Day.
Сейчас больше половины сделок в Сбере проходят без отчетов об оценке. Пришло время распространить этот инструмент и на покупку земельных участков.
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
Такой механизм планируется внедрить в июле. По словам Лейпи, это ускорит выход на сделку и сэкономит клиентам порядка 20 тыс. руб.
Глава Домклик также заявил, что следующим шагом будет распространение этого механизма на загородную недвижимость.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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Сделали оценку дома и участка. Оценщик отчет отправил в сбер. 3 дня от Сбера никаких уведомлений... Какие мои действия?
Александр Ш.здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем вам обратиться к вашему менеджеру. Для обратной связи от менеджера вы можете написать в чат или заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик.
Хочу отказаться от оценки недвижимости
Аминат Т.здравствуйте. Обратитесь к менеджеру по подготовке к сделке в личном кабинете Домклик.
У оценщиков аккредитацию отозвали без уведомления и нововведения не можете ввести!!! Клиенты страдают, что в порядке очереди получают отчёт! Где логика, если на строительство с приобретением земли всё равно требуется отчёт!
Григорий Г.здравствуйте! В соответствии с п.4 «Порядка сотрудничества ПАО Сбербанк с оценщиками при кредитовании физических лиц и клиентов сегмента «Микро бизнес» (Порядок сотрудничества) банк осуществляет контроль качества предоставленных Отчетов об оценке.
Нарушения могут быть обнаружены как в ходе проверки отчета об оценке на этапе рассмотрения кредитной заявки, так и по выданным кредитам.
Отчеты об оценке, не соответствующие требованиям банка, квалифицируются как факт негативной деловой репутации и являются поводом для прекращения партнерских отношений.
Связи между нововведением и аккредитацией партнеров нет.
Опубликуйте, пожалуйста, мой вопрос) Что-то модерация затянулась на неделю…
Добрый день. На программу «Ипотека ИЖС» распространяется? И с какого числа?
Илона Б.здравствуйте. Нововведение планируется в июле, пока без конкретных дат. Как только появятся подробности (в том числе и по тому, на какие программы распространяется), мы обязательно расскажем в журнале Домклик и социальных сетях.
Домкликспасибо) будем ждать