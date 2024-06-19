Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
2K

Сбер отменит отчет об оценке при покупке земли в ипотеку

Дата публикации: 19 июн 2024
Сбер отменит отчет об оценке при покупке земли в ипотеку

Сбербанк решил отказаться от отчетов об оценке при покупке земельных участков в ипотеку. Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе выступления на Domclick Digital Day.

Сейчас больше половины сделок в Сбере проходят без отчетов об оценке. Пришло время распространить этот инструмент и на покупку земельных участков.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Такой механизм планируется внедрить в июле. По словам Лейпи, это ускорит выход на сделку и сэкономит клиентам порядка 20 тыс. руб.

Глава Домклик также заявил, что следующим шагом будет распространение этого механизма на загородную недвижимость.

Материалы по теме:

Отчет об оценке: ответы на популярные вопросы

Новости
Новости Сбера
Курс недвижимости
Domclick Digital Day
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии16
А
Александр Ш.
23 окт 2024

Сделали оценку дома и участка. Оценщик отчет отправил в сбер. 3 дня от Сбера никаких уведомлений... Какие мои действия?

Домклик
23 окт 2024

Александр Ш.здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем вам обратиться к вашему менеджеру. Для обратной связи от менеджера вы можете написать в чат или заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик.

А
Аминат Т.
03 окт 2024

Хочу отказаться от оценки недвижимости

Домклик
07 окт 2024

Аминат Т.здравствуйте. Обратитесь к менеджеру по подготовке к сделке в личном кабинете Домклик.

Г
Григорий Г.
05 июл 2024

У оценщиков аккредитацию отозвали без уведомления и нововведения не можете ввести!!! Клиенты страдают, что в порядке очереди получают отчёт! Где логика, если на строительство с приобретением земли всё равно требуется отчёт!

Домклик
08 июл 2024

Григорий Г.здравствуйте! В соответствии с п.4 «Порядка сотрудничества ПАО Сбербанк с оценщиками при кредитовании физических лиц и клиентов сегмента «Микро бизнес» (Порядок сотрудничества) банк осуществляет контроль качества предоставленных Отчетов об оценке.

Нарушения могут быть обнаружены как в ходе проверки отчета об оценке на этапе рассмотрения кредитной заявки, так и по выданным кредитам.

Отчеты об оценке, не соответствующие требованиям банка, квалифицируются как факт негативной деловой репутации и являются поводом для прекращения партнерских отношений.

Связи между нововведением и аккредитацией партнеров нет.

И
Илона Б.
28 июн 2024

Опубликуйте, пожалуйста, мой вопрос) Что-то модерация затянулась на неделю…

И
Илона Б.
23 июн 2024

Добрый день. На программу «Ипотека ИЖС» распространяется? И с какого числа?

Домклик
05 июл 2024

Илона Б.здравствуйте. Нововведение планируется в июле, пока без конкретных дат. Как только появятся подробности (в том числе и по тому, на какие программы распространяется), мы обязательно расскажем в журнале Домклик и социальных сетях.

И
Илона Б.
05 июл 2024

Домкликспасибо) будем ждать

Рекомендуем
Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу
29K
Как получить сертификат на земельный участок
25K
Хочу свой дом. Какая ипотека доступнее?
79K
Ипотека на ИЖС в упрощённом порядке от Сбера: условия, требования, способ выдачи
310K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
905
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал