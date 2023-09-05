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Сбер начинает приём заявок на IT-ипотеку по упрощённым условиям

Дата публикации: 05 сен 2023
Сбер начинает приём заявок на IT-ипотеку по упрощённым условиям

Сбер открыл прием заявок по ипотеке для IT на новых условиях на Домклик. Теперь по решению правительства России заёмщики до 35 лет включительно смогут оформить ипотечный кредит без учёта требования к минимальному уровню дохода. Рассмотрение заявок на Домклик начнётся 9 сентября, после вступления постановления правительства в силу.

Мы рады предложить клиентам более гибкие условия оформления IT-ипотеки и уже начали приём заявок. Смягчение требований к уровню дохода заёмщиков сделает программу еще более доступной и позволит большему числу молодых IT-специалистов приобрести собственное жильё.

При этом мы видим растущую популярность этой программы: так, в августе 2023 года Сбер выдал более 2,5 тыс. кредитов на сумму свыше 20 млрд руб — это абсолютный рекорд с момента запуска IT-ипотеки.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Для сотрудников IT-компаний от 36 до 50 лет действуют прежние условия к размеру дохода — от 120 тыс. рублей в городах-миллионниках и от 70 тыс. рублей в остальных городах (для Москвы — от 150 тыс. рублей).

Напомним, что минимальная ставка по ипотеке для IT в Сбере — от 4,7% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья. Cрок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма кредита — 18 млн руб. для регионов с численностью более 1 млн человек и 9 млн руб. для остальных регионов.

Недавно Сбер расширил лимиты по ипотеке для IT до 21 млн руб для регионов с численностью более 1 млн человек и до 10,5 млн руб для остальных регионов. При оформлении этой ипотеки с расширенным лимитом процентная ставка на Домклик составит 5%.

Читайте также: Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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