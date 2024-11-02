Сбер и «Донстрой» сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам
02 нояб 2024
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Сбербанк и один из крупнейших девелоперов Москвы «Донстрой» в рамках адаптации рынка к окончанию программы господдержки и изменению условий по семейной ипотеке сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам.
Ставка по ипотеке в 12% на 1 год или 20,2% на весь срок кредитования применяется для всех объектов девелоперской компании. Субсидированная ставка позволит клиентам снизить финансовую нагрузку за счет уменьшения ежемесячных платежей.
В условиях высоких ставок по ипотечным кредитам и исчерпания лимитов по семейной ипотеке это предложение позволит приобрести квартиру с меньшей нагрузкой на семейный бюджет.
Мы планируем активно использовать этот инструмент для поддержания интереса к нашим проектам.
Лилия Шаповалова
Руководитель Группы ипотечного кредитования, «Донстрой»
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