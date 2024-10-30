Сбер принимает заявки по «Семейной ипотеке» и возобновит выдачи после выделения лимитов
30 окт 2024
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Сбер по-прежнему принимает заявки на «Семейную ипотеку», но с 30 октября приостанавливает запись на сделки из-за исчерпания лимита.
Банк продолжит выдавать кредиты, как только правительство РФ выделит дополнительное финансирование — следите за новостями в нашем Telegram-канале.
Клиенты, которые записались на сделку до 30 октября, смогут оформить ипотеку в обычном порядке.
По данным аналитиков Домклик, «Семейная ипотека» является самой популярной льготной программой. Это подтверждают цифры: с начала года уже 173 тыс. семей взяли «Семейную ипотеку» в Сбере для покупки и строительства жилья.
При этом в целом, по статистике Минфина, банки в январе-августе выдали по программе 243,4 тыс. займов.
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Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сейчас рефинансировать под семейную ипотеку вторичку?
Стефания О.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚
Добрый день , возможно оформить сделку сейчас по другой программе ипотечного кредитования , но после выделения лимитов реструктуризировать на семейную с пониженной ставкой при условии выполнения всех условий???
Ринат У.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚
Добрый день, подскажите пожалуйста, подали заявку , пришло преодобрение, почему в в предодобренной заявке, нет программы семейная ипотека? Мать с ребенком 5 лет планирует приобрести дом у ЮЛ. Менеджер отказывается менять программу, говорит, что вам отказали по программе семейная ипотека. Спасибо за ответ
Лариса Д.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚
главное до 6 млн взять не дают, а свыше 6,5 млн у них ставка 9% , умно…. «Все для людей» верните прежние условия!!!! Чтобы люди могли взять до 6 млн, вдруг кому то не нужно больше
Анастасия К.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Следите за новостями в наших соцсетях и в журнале Домклик. Будем держать в курсе всех изменений 💚
В июне сделали заявку на семейную ипотеку, тянули время 3 месяца с документами, в том числе счёт эсероу, в домклике даже не смогли объяснить, что это такое,самим пришлось прошерстить интернет, чтобы узнать, что это такое! В итоге 11 сентября нам пришло оповещение что время прошло! Мы подали заявку 2 раз 17 сентября, опять начали тянуть время, хотя все документы были загружены, потом опа, лимиты закончились,ждите. Сейчас пришло оповещение, что сумма увеличилась до 6,5 млн и проценты увеличились, и так и нет лимитов ждите! Очень разочарована Сбербанком!!! Хотя другими банками никогда не пользовалась, только сбером! Зачем одобрять ипотеку, если не собираетесь его давать!?
Гульсина Т.здравствуйте! Сожалеем, что так произошло. Менеджеры вели записи на сделки в порядке очереди. В связи с высоким спросом не все заявки успели перевестись в статус записи на сделку, поскольку лимиты по программе окончились.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, на сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
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