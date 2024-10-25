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Центробанк поднял ключевую ставку до 21%

Новости
25 окт 2024
7K
Центробанк поднял ключевую ставку до 21%

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых.

Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.

Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.

Фото эксперта
пресс-служба Центробанка

В Центробанке допустили возможность повышения ключевой ставки и на следующем заседании, которое запланировано на 20 декабря 2024 года. 

На что влияет ключевая ставка

Ключевая ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.

С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.

Для граждан основная причина корректировки ипотечных ставок — изменение ключевой. Чем она выше, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ниже, тем ниже ставки по кредитам.

Новости
Курс недвижимости
Комментарии6
К
Константин А.
25 окт 2024

ну теперь то наконец-то можно взять ипотеку!

Домклик
3 дня назад

Константин А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

С
Станислав У.
25 окт 2024

Урааа!!! Наконец-то!!!

А то думаю, чего ж так жить-то хорошо стало? 🤔

А, оказывается, вон оно чего🤷 "... ИНФЛЯЦИЯ ОКАЗАЛАСЬ НЕ РАСЧЁТНОЙ... "🤣🤣

Ну, сейчас ставку подняли и совсем всем щасссте будет👌🫠

.......

🤦

Домклик
3 дня назад

Станислав У.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.

Т
Татьяна К.
25 окт 2024

Видимо,так и будем жить без своего жилья..... это какая должна быть зарплата, чтобы я смогла позволить себе ипотеку!!!??? Только собрались взять ипотеку....

Домклик
3 дня назад

Татьяна К.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.

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