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Как изменился спрос на ипотеку в сентябре после нового повышения ключевой ставки — исследование Домклик

Новости
17 окт 2024
6K
Как изменился спрос на ипотеку в сентябре после нового повышения ключевой ставки — исследование Домклик
Содержание

Почти 50 тыс. ипотечных кредитов оформили жители России в Сбербанке в сентябре 2024 года. Большая часть кредитов пришлась на вторичное жилье.

Подробнее о событиях на рынке недвижимости после повышения ключевой ставки ЦБ и предпочтениях покупателей при выборе жилья осенью — читайте в новом исследовании Аналитического центра Домклик.

Как брали ипотеку в сентябре

В сентябре Сбербанк выдал 49,9 тыс. ипотечных кредитов на 225,2 млрд руб. Количество выдач по сравнению с прошлыми месяцами поменялось не сильно, например, в июле было оформлено 49,8 тыс. сделок, а в августе – 52,6 тыс.

Распределение ипотеки Сбера по типам кредитов для ТОП-10 регионов по количеству выдач в сентябре 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное», соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач. В скобках приводится изменение относительно августа 2024 (в п.п.).
Распределение ипотеки Сбера по типам кредитов для ТОП-10 регионов по количеству выдач в сентябре 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное», соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач. В скобках приводится изменение относительно августа 2024 (в п.п.).

Аналитики Домклик уточнили, с конца августа и вплоть до приостановки кредитования по «Семейной ипотеке» количество сделок в неделю держалось на уровне 14,5 тыс.

Разумеется, прекращение выдач по ключевой льготной программе замедлило спрос, но эксперты считают, что после перераспределения лимитов и возобновления кредитования показатели будут отчасти восстановлены.

Что касается предпочтений покупателей, то по итогу месяца сегменты первичного, вторичного жилья и индивидуального жилищного строительства (ИЖС) сохранили примерно ту же долю, что и в августе.

Спрос на новостройки

В сентябре жители оформили 17,3 тыс. кредитов на покупку квартир в новостройках. Это всего на 1,6% меньше, чем месяцем ранее. Доля сегмента в общем количестве ипотечных выдач Сбера составила 34,6% (+1,2 п.п. с августа).

В крупнейших регионах самый большой процент сделок на первичном рынке наблюдался в Москве — 49,7%, Новосибирской области — 45,9% и Санкт-Петербурге — 44,9%.

Среди малых регионов наибольшая доля в республиках Адыгея — 50,4% и Калмыкия — 46,1%. Оба региона входят в список субъектов, на которые распространяются расширенные условия «Семейной ипотеки».

В сентябре рейтинг регионов по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке по-прежнему возглавляют Москва и Санкт-Петербург.

Как и ранее, большинство сделок в сегменте новостроек заключается на льготных условиях, тем не менее спрос на кредитование по базовым ставкам показывает рост: за прошедший месяц количество таких выдач увеличилось в Москве — на 44%, в Санкт-Петербурге — на 84%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

В столичных регионах доля рыночной ипотеки в сегменте строящегося жилья тоже выросла, отмечают аналитики. По отношению к августу процент выдач на базовых условиях ипотеки в Москве вырос на 4,6 п.п., до 14,8%, в Санкт-Петербурге – на 4,5 п.п., до 10%.

Спрос на вторичное жилье

Спрос на вторичное жилье остается довольно стабильным на протяжении практически всего 2024 года, отмечают эксперты: начиная с февраля месячное количество выдач колеблется около 30 тыс.

Несмотря на повышение ключевой ставки до 19%, в сентябре количество выдач на рынке готового жилья почти не изменилось. Сбербанк выдал 29,1 тыс. ипотек, что лишь на 8,4% отстает от показателя в августе.

Доля сегмента также остается существенной — 58,4% (-2,1 п.п. с августа).

Высокий процент сделок со вторичным жильем наблюдается, прежде всего, в регионах с низким объемом предложения на рынке новостроек — в Чеченской Республике — 95,8% и в Республике Коми — 79,6%.

В тройку регионов-лидеров по доле ипотеки на вторичку также вошла Курская область, где процент сделок с готовым жильем составил 79,4%.

Среди крупнейших регионов наибольшие показатели в Красноярском крае — 73,2%, Самарской — 70,2% и Омской — 69,9% областях.

Спрос на ИЖС

Спрос на кредитование индивидуального жилищного строительства остается сдержанным: в сентябре клиенты Сбербанка заключили около 2 тыс. сделок. По отношению к августу прирост положительный (в августе количество сделок составило около 1,6 тыс.). Доля ИЖС в структуре ипотеки также незначительно, но повысилась – на 1 п.п., до 4%.

Большой процент сделок с ипотекой на ИЖС отмечается в регионах, где действует программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Это прежде всего Республика Саха (Якутия) — 17,7% , Сахалинская область — 17,1% и Забайкальский край — 13,9%.

Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Комментарии2
А
Антон С.
21 окт 2024

А в реальности?

Домклик
21 окт 2024

Антон С.здравствуйте! В статье представлены исследования Аналитического центра Домклик: данные основаны по количеству сделок по покупке недвижимости в общем количестве выдач.

Спасибо, что поделились своим мнением.

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