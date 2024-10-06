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Садоводам предложили возмещать ущерб за пострадавшие при ЧС дома

Новости
06 окт 2024
347
Садоводам предложили возмещать ущерб за пострадавшие при ЧС дома

За дома на садовых и огородных участках, разрушенные или поврежденные в результате чрезвычайных ситуаций, предлагают выплачивать компенсацию. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Документ разработали депутаты Заксобрания Оренбургской области, речь в нем идет о ЧС федерального характера.

По словам авторов проекта, многие жилые и садовые дома в СНТ граждане используют для проживания. Более того, такое жилье является для них единственным. При этом возмещение ущерба, причиненное имуществу садоводов и огородников при ЧС, не предусмотрено.

Так, в Оренбургской области в начале апреля из-за паводка полностью или частично затопило 137 СНТ. На их территориях были повреждены или полностью уничтожены объекты капитального строительства, точное количество которых еще нужно установить.

Депутаты хотят исправить сложившуюся ситуацию, предоставив собственникам таких домов право на компенсацию.

В августе правительство увеличило выплаты гражданам, чье жилье было утрачено и повреждено в результате чрезвычайной ситуации. Теперь их также могут получить те россияне, у которых есть доля в другой недвижимости.

Кроме этого, кабмин повысил компенсации на капремонт поврежденного жилья — с 7 тыс. руб. до 9 тыс. руб. за 1 кв. м.

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