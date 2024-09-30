Можно ли сжигать мусор и сухие листья на своём участке
Сжигание мусора и сухих листьев на собственном участке — тема, вызывающая множество споров и вопросов. С одной стороны, это может показаться удобным способом утилизации отходов, с другой — существует ряд экологических, правовых и практических аспектов, которые следует учитывать.
В редакцию журнала Домклик поступил запрос от читателей, которые столкнулись подобной проблемой. В поисках ответа мы узнали у экспертов:
- могут ли владельцы земельных участков сжигать мусор и сухую листву на своём участке
- какие требования должны соблюдаться и какие предусмотрены штрафы за их нарушение
- как соседи по участку могут привлечь нарушителя к ответственности
Сергей М., читатель журнала Домклик
«Мы живём в частном доме, в СНТ. Вокруг участка установлен забор из металлопрофиля. На соседнем участке находится дача — сад, огород и небольшой садовый домик. Соседи там не живут, но регулярно появляются и периодически сжигают мусор в жестяной бочке, которая стоит на их участке примерно в метре от забора, разделяющего наши владения. В ветреную погоду весь дым и пепел летит к нам во двор, а с приходом осени, когда они стали сжигать сухие листья, терпеть это стало просто невыносимо, не говоря уже о том, что есть риск пожара. Более того, были случаи, когда соседи не тушили огонь до конца, накрывали бочку жестяным листом и уходили, и дым из неё шёл в течение всей ночи.
Разговоры ни к чему не приводят — соседи утверждают, что ничего не нарушают, а на направление ветра повлиять не могут.
Подскажите, пожалуйста, что говорит закон о таких ситуациях? Имеем ли мы право заявить об этом в соответствующие органы, чтобы обезопасить себя?
Домклик, помоги, как правильно?»
Сжигание мусора на участке: можно или нет
Прямого запрета на совершение таких действий в российском законодательстве нет. При этом нужно соблюдать правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 16.09.2020 г. В Приложении №4 приведенных правил регламентирован порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.
Правила разведения открытого огня
Где можно разводить открытый огонь:
- котлован (яма или ров) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре
- отдельная площадка с прочно установленной на ней металлической ёмкостью — бочка, бак, мангал — объёмом не более 1 куб. метра
Ёмкость нужно использовать вместе с металлическим листом, которым можно полностью закрыть её сверху при необходимости локализации процесса горения.
Также по закону, в течение всего периода использования открытого огня до прекращения тления за процессом должен осуществляться контроль. То есть оставлять огонь непотушенным полностью (как в примере выше) нельзя.
Минимальное расстояние от иных объектов
- 15 метров — от дома и других построек, расположенных на индивидуальных земельных участках населённых пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках
- 100 метров — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка
- 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев
- 10 метров — от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов (при этом территория должна быть отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра)
Если для разведения огня используется металлическая ёмкость, указанные выше расстояния могут быть уменьшены вдвое, без установки противопожарной полосы. Например, при сжигании мусора в бочке минимально допустимое расстояние до дома или другой постройки составит 7,5 метров.
Где и когда нельзя разводить огонь
- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической ёмкости
- на торфяных почвах
- под кронами деревьев хвойных пород
- на территориях, где установлен особый противопожарный режим
- при поступлении информации о приближающихся сильных порывах ветра
- в ёмкости, стенки которой имеют повреждения, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения
Если исходить из проблемы, изложенной в истории читателя, становится очевидно, что соседи не раз нарушали требования пожарной безопасности — оставление очага горения без присмотра, разведение огня в ветреную погоду. Также стоит определить, соответствует ли минимальное расстояние от места открытого огня до ближайших построек. Вероятно, это требование тоже было нарушено.
Рекомендуем сначала обсудить данный вопрос с соседями, возможно, они не знают о существовании указанных правил. Если разговор не помогает, то необходимо зафиксировать нарушение и подать жалобу в компетентные органы. Это может быть полиция, МЧС, местный орган власти (например, сельская администрация) или орган управления СНТ.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ. Размер штрафов зависит от характера действий и последствий, к которым привело правонарушение:
- от 5 до 15 тысяч рублей — стандартный штраф для граждан за нарушение правил пожарной безопасности
- от 10 до 20 тысяч рублей — за те же действия, совершённые в условиях особого противопожарного режима
Если же в результате таких действий причинен вред здоровью человека, то ответственность может наступать уже по УК РФ, а размер штрафа составит до 2 млн рублей.
Как утилизировать мусор на своём участке
Используйте альтернативные методы. Вместо сжигания можно рассмотреть такие способы утилизации, как компостирование, переработка или утилизация через специализированные службы. Эти методы более безопасны для окружающей среды и здоровья.
Придерживайтесь требований закона. Соблюдайте все меры предосторожности: выбирайте подходящее время (например, безветренную погоду), держите под рукой средства для тушения и не оставляйте огонь без присмотра.
Минимизируйте количество отходов. Постарайтесь сократить количество мусора на своём участке. Используйте многоразовые материалы, сортируйте отходы и применяйте экологически чистые методы ухода за садом.
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